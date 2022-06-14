我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

抗中卻放任農漁民不管 政府另類養套殺

記者 李承穎
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）
行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，民進黨上下連日抨擊是「養套殺」、「以農圍政」，但執政已經六年，一開始就選擇「抗中」路線，早可預期大陸會以各種手段制裁台灣，每當農漁產品遭禁時，蔡政府說詞總是千篇一律，完全沒有「超前部署」。執政黨放任不管，也是另一種對農漁民的「養套殺」。

早在去年鳳梨、釋迦和蓮霧陸續遭禁後，農委會主委陳吉仲就曾說，政府會做好布局，「把危機當作轉機」，以後就沒有非專業因素可以影響台灣農業的發展。農委會也宣傳開拓其他國際市場，讓農漁民以為大陸的行動暫告一段落。

但據漁業署統計，去年1月至11月，出口中國大陸的活石斑魚達6000餘公噸，占比約九成，高度仰賴單一市場，卻未見農委會有分散風險的作為。大陸暫停輸入台灣鳳梨時，農委會砸10億元（台幣，下同，約3400萬美元）搶救；禁釋迦、蓮霧時，再掏十億元救市。這次石斑魚遭禁，令人不禁想問：政府又要花多少錢？

這次遭禁，受影響的石斑魚數量高達3600公噸，農委會祭出的「三箭」中，其一是增加國內需求與採購量，目標1600公噸。低單價的水果，一般民眾可以多少幫點忙，但怎可能期待大量購入高單價的活體石斑魚？且這種「以不變應萬變」的搶救政策，老百姓也不埋單。

新冠疫情蔓延，民進黨政府這些年大打「抗中牌」，在野黨提出不同建言，都被打成「中共同路人」。但執政黨在政治上持續牟利，卻完全無視兩岸市場的高度依存，農漁民已經「因疫受苦」。

綠營立委大罵對岸，說得輕鬆；但若早知道是「養套殺」，為何沒先提醒農漁民？面對警訊，民進黨政府迄今也未提出實際的預防作為，農漁民只能繼續「剉咧等」。

民進黨 釋迦 疫情

上一則

中國殭屍、泰國女鬼… 南美館未演先轟動

下一則

黑白集／沒公衛背景 「西瓜」也能當指揮官

延伸閱讀

防疫紅利耗盡 陳時中民調大跌 參選北市黨內拉警報

防疫紅利耗盡 陳時中民調大跌 參選北市黨內拉警報
即時短評／抗中卻拿不出辦法 也是對農漁民的養套殺

即時短評／抗中卻拿不出辦法 也是對農漁民的養套殺
中國禁台石斑魚 趙少康：再讓民進黨執政 農漁民會餓死

中國禁台石斑魚 趙少康：再讓民進黨執政 農漁民會餓死
馬克宏執政敲警鐘…國會大選首輪投票 左翼小勝執政黨

馬克宏執政敲警鐘…國會大選首輪投票 左翼小勝執政黨

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮