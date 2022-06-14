抗中卻放任農漁民不管 政府另類養套殺

行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，民進黨 上下連日抨擊是「養套殺」、「以農圍政」，但執政已經六年，一開始就選擇「抗中」路線，早可預期大陸會以各種手段制裁台灣，每當農漁產品遭禁時，蔡政府說詞總是千篇一律，完全沒有「超前部署」。執政黨放任不管，也是另一種對農漁民的「養套殺」。

早在去年鳳梨、釋迦 和蓮霧陸續遭禁後，農委會主委陳吉仲就曾說，政府會做好布局，「把危機當作轉機」，以後就沒有非專業因素可以影響台灣農業的發展。農委會也宣傳開拓其他國際市場，讓農漁民以為大陸的行動暫告一段落。

但據漁業署統計，去年1月至11月，出口中國大陸的活石斑魚達6000餘公噸，占比約九成，高度仰賴單一市場，卻未見農委會有分散風險的作為。大陸暫停輸入台灣鳳梨時，農委會砸10億元（台幣，下同，約3400萬美元）搶救；禁釋迦、蓮霧時，再掏十億元救市。這次石斑魚遭禁，令人不禁想問：政府又要花多少錢？

這次遭禁，受影響的石斑魚數量高達3600公噸，農委會祭出的「三箭」中，其一是增加國內需求與採購量，目標1600公噸。低單價的水果，一般民眾可以多少幫點忙，但怎可能期待大量購入高單價的活體石斑魚？且這種「以不變應萬變」的搶救政策，老百姓也不埋單。

新冠疫情 蔓延，民進黨政府這些年大打「抗中牌」，在野黨提出不同建言，都被打成「中共同路人」。但執政黨在政治上持續牟利，卻完全無視兩岸市場的高度依存，農漁民已經「因疫受苦」。

綠營立委大罵對岸，說得輕鬆；但若早知道是「養套殺」，為何沒先提醒農漁民？面對警訊，民進黨政府迄今也未提出實際的預防作為，農漁民只能繼續「剉咧等」。