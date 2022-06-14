WTO部長會議 鄧振中暗批中國大陸突襲

世界貿易組織秘書長伊衛拉12日在日內瓦世貿組織部長會議開幕式發表談話。（歐新社）

世界貿易組織（WTO ）12日召開部長會議，代表台灣出席的行政院政務委員鄧振中發表聲明，雖未明指中國大陸，但表示任何成員都不應在無正當理由下任意禁止產品進口，「我們的鳳梨、蓮霧和釋迦 都成為這種不合理行為的犧牲品」。

行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

從鳳梨、鳳梨釋迦到蓮霧，農委會已對大陸禁令兩度狀告世界貿易組織（WTO），但台方陳述立場，大陸未有回應，6月下旬將再三度提出；而這回石斑魚禁令，農委會將在11月例會提申訴。農產品連續遭禁，農委會前主委陳保基批評，像是給學生考古題卻一直寫錯答案，「當然還是死當。」

原訂2020年6月舉行的WTO第12屆部長會議，因新冠疫情延期至本月12日至15日在瑞士日內瓦總部舉行。會議首日，WTO公布各會員預先提交的部長文字聲明與影片。

繼鳳梨、蓮霧、釋迦後，大陸最近再對台灣農產品祭出禁令，13日起暫停石斑魚輸入。鄧振中聲明提及對WTO的期望，希望所有成員遵守規則，以維護自由和公平的貿易；「任何成員都不能自外於規則，也不應有任何成員在未及時通知或無正當理由的情況下任意禁止某些產品進口。我們的鳳梨、蓮霧和釋迦都成為這種不合理行為的犧牲品。」

鄧振中表示，即使在新冠疫情高峰，台灣仍保持市場和貿易開放及自由，持續深化與合作夥伴經貿交往，基於有能力且有意願遵守高標準而申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

鄧振中並提出台灣經濟表現良好的兩個要點，第一，台灣堅定支持以規則為基礎的多邊貿易體制，努力協調我方的貿易制度與國際標準一致，並為貿易夥伴消除長期存在的障礙；解除萊豬進口禁令、福島及周邊食品限制，都展現我方符合國際標準的決心，以及遵守貿易規則的承諾。第二，台灣堅定維護「自由、公平、公開、透明和可預測的」貿易和投資環境。

歐盟12日發起「與烏克蘭 團結一致」會議，台灣、美國在內共56個世貿組織（WTO）成員發表聯合聲明聲援烏克蘭，對烏克蘭遭俄國入侵帶來的糧食安全問題表達擔憂，並尋求協助烏克蘭生產與出口。俄羅斯與中國大陸並未加入連署。

此外，農委會副主委陳駿季說，一次不行就提兩次，讓愈來愈多國家知道大陸在產品貿易上用這類手法進行背後目的，會持續在WTO框架下尋求解決。但業界認為，類似事件國際上很常見，例如大陸曾拒買澳洲龍蝦、紅酒；南韓也曾改變芒果用藥讓台灣芒果一度外銷困擾。

義守大學水生生物科學系助理教授郭建賢說，水產養殖檢驗長期以來有很大的問題。「有牌的」外銷業者可能魚量不夠，魚販就會向其他業者借單收魚，不僅收多少由魚販自己填寫，很多養殖業者因沒有養殖登記、甚至沒有水權，也就沒有納管，收來的魚沒有輔導與檢驗，是不受管制的漏洞。