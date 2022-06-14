新聞評論／石斑被禁 滿朝高官仍只有幾句台詞

今年1月，中國大陸海關總署下令禁止台灣兩家養殖業者的石斑活魚進口；原因是，廈門海關驗出禁用藥隱性孔雀石綠和隱性結晶紫。事隔五個月，大陸海關再以多次從石斑魚檢出禁藥及土黴素超標為由，宣布暫停輸入所有台灣石斑魚。對此，農委會主委陳吉仲怒斥，台灣石斑魚品質無虞，大陸片面做法違反國際規範，政府將向世貿組織（ＷＴＯ）申訴，並協助業者將石斑魚外銷歐美。

「狀告ＷＴＯ」這種台詞，陳吉仲已說過多次，他不嫌無趣，民眾都聽膩了。如果申訴有用，對岸早就縮手，何以如今仍繼續出招？說穿了，大陸1月對兩家業者祭出禁令，目的就在向所有業者示警。按理說，農委會和業者即應繃緊神經，回頭檢視自己石斑魚的品質，以免全部業者均遭波及。這次除了禁藥，更連續驗出土黴素超標；農委會怠忽職責把關不力，能推卸失守之責嗎？

除了陳吉仲廢話連篇，滿朝高官也都站出來唸了各自的台詞。蔡總統在臉書 發言，譴責中國大陸片面傷害兩岸關係，並呼籲國人一起支持漁民。蘇貞昌則到屏東為業者打氣，並稱過度依賴大陸，會遭政治勒索。這些一成不變的台詞，蔡政府六年來說了又說，無非想藉此提取一點「芒果乾」的風味。然而，所有高層官員的台詞，都不如外交部長吳釗燮的說法來得突梯可笑。他嗆說，「想跟大陸自由對等的做生意，只會失敗。」

不知在吳釗燮心目中，他所想像的「自由對等」，到底是什麼模樣？試問，硬逼老百姓吞下美國萊豬，算不算自由對等？仗著ECFA早收清單要求大陸讓利，卻硬將不符安全規範的魚貨塞給對方，算不算自由對等？台灣對大陸的貿易依賴度超過42％，去年我國的出超是1700億美元，兩岸貿易算不算自由對等？蔡政府推動了六年的「新南向」，誓言要減少對大陸市場的依賴，至今看不出成效；我們對大陸的依賴絲毫沒有減輕，反而越來越深，又是什麼原因？

吳釗燮的發言格外荒謬，除了他邏輯錯亂，又撈過界太遠，只凸顯一味「自爽」。石斑魚輸陸，主要權責機關在農委會，若有陸委會或海基會等從旁聯繫，也許雙方還有溝通解決的空間。但吳釗燮大剌剌越界，一路踩過農委會、陸委會、乃至經濟部，毫無解決問題的意圖，只想拉高兩岸的對立和仇恨。更糟的是，他竟把台灣占盡便宜的兩岸貿易，扭曲成不自由、不對等。他自己出任外長的最大「戰功」，就是連丟我國六個邦交 國；這樣的官員還不時對經貿事務大放厥詞，是希望對岸擴大制裁台灣更重要的工業產品嗎？

吳釗燮的囂張，完全折射了蔡政府的空泛虛無，不做實事。以石斑魚為例，用藥及品管的問題未必出在養殖戶，盤商和無照業者都有可能出包。但陳吉仲只會惺惺作態吹噓，卻不實事求是地探究源頭，敷衍了事的結果，是使業者共同慘賠。他宣稱要輔導外銷，但以鳳梨的例子，補貼的銀子也大把大把撒出去了，雖肥了貿易商，卻因品質參差不齊而壞了台灣鳳梨名聲。試想，外銷日本的鳳梨價格，甚至低於在台灣本土的售價；這樣的補貼，到底在拿公帑幹什麼？

陳吉仲的無能，吳釗燮的囂張，蔡英文 和蘇貞昌的言不及義，在在說明農漁產品銷陸的癥結不在農漁民，也不在對岸的敵意，而在蔡政府錯亂且失衡的兩岸政策。既無力改變對大陸的依賴，卻要高傲抗中，這真是人民難以承受之重。萊豬對照石斑，讓人無言。