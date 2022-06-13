外銷救石斑？台東農指農委會畫大餅 籲放手讓地方談

台東縣鳳梨釋迦農民，日前向農委會主委陳吉仲抗議，鳳梨釋迦銷量差、保險理賠不公平。（本報資料照片）

中國大陸今起停止輸入台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲再喊要拓展外銷救魚，但台東縣農會理事長楊招信直言，去年農委會救鳳梨釋迦 「承諾多沒兌現」、外銷市場在哪？匡列10億（台幣，下同，約3400萬美元）基金除加工冷鏈補助，農民真正領補助僅保險 費理賠1.4億，而且理賠不公平，農民則呼籲中央放手讓地方談談看，或許仍有機會扭轉。

「農委會都在畫大餅！」楊招信指出，去年9月中國大陸宣布停止輸入蓮霧、鳳梨釋迦，屏東蓮霧產量約4000公噸、台東鳳梨釋迦約1萬6000公噸都待消化，陳吉仲當時承諾「匡列10億基金」幫助農民、積極開發海外市場，但如今看來這二項農委會都沒做到。

台東縣鳳梨釋迦農民，日前拉白布條向農委會主委陳吉仲抗議，鳳梨釋迦銷量差、保險理賠不公平。（本報資料照片）

楊招信說，他不知道蓮霧外銷市場增加多少、獲得多少補助，但鳳梨釋迦去年至今僅外銷4300公噸，其中3000公噸還是賣香港 、等同賣中國大陸，其他國家都僅賣出少數幾十到百公噸，剩下1萬多公噸仍回流台灣市場，看不到政府承諾的新市場在哪裡。

另所謂匡列10億基金，若依照產量比例，台東農民應有五分之四補助金，但受惠的好像都是冷鏈加工，農民真正能夠領到的只有保險補助、約1億4400餘萬元，但這筆錢還是農民自繳保險費理賠金，而且理賠金發放也不公平，農民至今仍在抗議，不滿農委會的承諾跳票，也憂心今年下半年鳳梨釋迦銷售。

「請中央放手讓地方去談！」台東鳳梨釋迦自救會發起人吳村田說，政府上年度鳳梨釋迦政策，對多數釋迦農而言「真的沒救到」，石斑魚銷售中國大陸數量這麼多，真的有新辦法嗎？建議中央放下身段，授權地方去對岸談，不成功就是大陸政治問題，跟中央政府沒關係，若談成功了，農民銷售就沒問題了。