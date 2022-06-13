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鳳梨到石斑 學者：大陸長期讓利 台灣被慣壞

台灣新聞組／台北13日電
養殖戶的憂愁 高雄永安區是石斑魚重要產地，大陸封殺台灣石斑魚進口讓當地漁民憂心不已。(記者劉學聖／攝影)
養殖戶的憂愁 高雄永安區是石斑魚重要產地，大陸封殺台灣石斑魚進口讓當地漁民憂心不已。(記者劉學聖／攝影)

中國大陸今起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲喊出調節產量、加強內銷、拓展外銷等三支箭因應，但學者說，這些措施平常就該做，不是出口遭禁才實施；而大陸長期讓利，也導致台灣「被慣壞」。

本報系聯合報報導，台大農經系教授徐世勳說，農委會研擬三措施，但若一再提出補助反而可能導致增產，無法達到調節產量效果。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲說，內外銷及調節措施本來就要長期推動，不是遇到貿易問題才做，且應提出更精準做法，例如石斑魚價格高、體積大，內銷過去以餐廳、婚宴為主，若要擴大國內市場，可透過輪切等形式推出更適合家庭的食用方法，從加工、冷鏈每個供應鏈環節都要做好管理。

台北中國時報報導，台大農經系教授雷立芬表示，大陸長期對台讓利導致台灣「被慣壞」，耀眼的外銷成績，讓民眾認為「農產能銷陸是因為台灣農業體質相當厲害」，長期下來農產品管不夠嚴謹。大陸現在把手上的網縮緊，農產品開始進不去，而台灣沒有自我要求到最好的心態，影響其他目標市場的開發，例如賣到日本的黑心鳳梨。

據報導，雷立芬說，逾6000公噸的量不可能馬上找到替代市場、轉內銷，若任由農民轉養其他魚種，只是把問題轉到其他地方，根本關鍵還是沒解決：「一次兩次愛國鳳梨、愛國釋迦或許還行，但民眾已經很難再興起愛國石斑的風氣了；當民族主義無法被炒起來時，恐怕最後還是『對岸打壓』的那套說法。」

雷立芬指出，既然大陸驗出孔雀石綠，台灣應試圖追溯被驗出的那批石斑魚屬於哪個業者，查明是否仍有偷用的情況，否則永遠無法正面回應別人。

至於石斑魚遭禁，聯合報報導，農委會擬向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）提出特定貿易關切。但過去大陸禁鳳梨、釋迦、蓮霧後，台灣已兩次提SPS例會，但大陸均無回應，農委會23日將第三度提出。但徐世勳說，SPS近年運作不深，多數國家依然「各唱各的調」，要向SPS提申訴非常困難。

此外，大陸禁台灣鳳梨時，陳吉仲宣布投入10億元台幣（約3400萬美元）救市。鳳梨農直言，政府根本無力拓展多元市場，只是靠補助運費等方式充面子，今年鳳梨內銷價格崩跌，更直言只要外銷不行，農民會很慘。

釋迦 供應鏈 防疫

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