英魂莫飄零 空軍證實抗日在美殉職空軍學官將迎靈返台

圖為碧潭空軍烈士公墓。(軍聞社)

中華民國 對日抗戰時期，曾經派遣昆明空軍軍官學校學生赴美學習飛行戰技，其中有52位在美受訓過程中不幸殞命捐軀，埋骨異鄉至今近80年。空軍司令部上午證實，今年9月軍人節將以迎靈的方式，將在美殉職的空軍健兒迎回中華民國空軍位於台北的「碧潭空軍烈士公墓」烈士祭堂，接受供奉。

旅美航太專家王立幀日前在臉書貼文披露，美國布里斯堡國家墓園裡有52座墳是抗日時期中華民國空軍官校軍校生，他們是中華民國抗日時期依「美國對同盟國租借法案」條例，由空軍官校12期開始，送訓赴美學習戰機操駕，準備回國駕機抗日，但在學飛過程因人為犯錯或機件故障，在天空喪失生命者。

王立幀的貼文指出，當時中華民國與日本仍在交戰，國府未將殉職者遺骸回故里，而暫厝美國。但1945年抗戰勝利，國家隨即陷入比抗戰更艱苦的內戰。僅僅四年時間，國民政府失去了過去八年間所捍衛的國土。1949年「中華人 民共和國」成立，「中華民國」退守台灣！在美暫厝的靈骨，就在中共認為是「國民黨 的軍隊」而未理，國民政府又將所有瑣事推遲到「反攻大陸」後再處理的情況下，這些空軍英魂因此在美國「暫厝」了近80年。

王立幀指出，因為美國法律規定，只有直系親屬才能將遺骸遷葬，而這些年輕英魂殉職時多為未婚之身，近80年後，在世上已無「直系」親屬，因此無法起葬回故里。

貼文指出，在台灣學者汪治惠博士，根據對相關法律的見解與社會風俗的認定，為此事向中華民國空軍司令部奔走陳請，將飄零在美的空官烈士神主牌位，入祀在中華民國空軍位於台北的「碧潭空軍烈士公墓」烈士祭堂。因生前為中華民國空軍，殉職後理應受軍方定期祭拜，以慰烈士在天英靈。2022年4月6日，空軍司令熊厚基上將批准陳請，並下令即刻開始擘畫，以便在9月3日秋祭國殤大典，由空軍司令入祀奉安護國英靈永享崇敬。

對此，空軍司令部上午表示，軍人以保國衛民為天職，其最高的情操莫過於為國捐軀，以期國祚永生。空軍司令部為彰顯空軍先烈前仆後繼，犧牲奉獻的光榮事蹟，規畫將抗戰時期殉職先烈，製作牌位供奉於空軍公墓，以為後人景仰。

官員透露，空軍曾研討要設立紀念碑或將英靈迎入烈士堂，最後決定以總牌位方式，迎入「碧潭空軍烈士公墓」烈士祭堂上，在今年9月3日由空軍司令劉任遠主祭，讓烈士英靈首度享九三秋祭國殤大典公祭。