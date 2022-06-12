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供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

新聞眼／官拿不出辦法 只能要民愛吃國貨

記者 廖士鋒、葉冠妤

中國大陸以檢疫為由宣布13日起禁止台灣石斑魚進口，象徵2010年開創的兩岸石斑魚貿易機制，正式失去作用，而石斑魚輸陸大起大落的歷程，則映照了兩岸關係變化的足跡。

早期台灣石斑魚出口大陸，多只能從香港轉運，直到2010年3月政府頒布「台灣地區漁船航行至大陸地區許可及管理辦法」，才得以「活魚運輸船」直銷對岸，節省運輸時程跟降低活魚損耗，同年6月ECFA早收清單實施，大陸進口台灣石斑魚的稅率由10.5%逐步降至零關稅。

由於成本降低、兩岸也建立檢疫機制，台灣石斑魚養殖業迎來一波榮景，銷往對岸石斑魚活魚數量直直上升，最高峰在2014年，出口大陸跟香港活石斑魚總量達到近1萬8000噸、價值將近2億美元，但此後幾乎是一路下降，去年僅剩6634噸，回跌到10年前的水平。

2014年爆發「太陽花學運」，也是咸認的兩岸經貿交流、乃至於兩岸關係的轉捩點。農委會官網的資料顯示，2016年政黨輪替後，「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議工作會商」即中止迄今，同時每年輪流在兩岸舉辦的「兩岸農產品檢驗檢疫研討會」也宣告中斷。兩岸官方針對檢疫公開協商的常態化機制，早已斷絕。

但同時，檢疫問題為兩岸農漁貿造成的壓力卻越來越大。2019年即有媒體指出，政黨輪替後，兩岸活魚運輸船數量已經驟減至三分之一，且對岸常以「腦神經」病毒為由嚴格檢疫、同時以往睜一隻眼閉一隻眼的增值稅也開始「照算」；最近一次的公開示警，則是去年12月底大陸海關通報兩家石斑魚養殖場「檢出禁藥」。

台灣過去曾有「石斑王國」美譽，但近年來大陸石斑魚產量遠超出台灣，台灣石斑魚價格下滑，早已失去競爭力，農委會雖早知問題所在，卻從未認真面對，該開拓新興市場、重整產業結構，都只停留在光說不練。

由於有了鳳梨、釋迦之例，此次石斑魚遭禁並不算太讓人意外，重點是如何求解。農委會故技重施，只會用政治因素掩護其辦事不力，除重複指責對岸違反國際慣例、要國人愛吃國貨外，拿不出解決問題的具體方案。

此次台方呼籲大陸以兩岸協商解決檢疫問題，但兩岸各項協商早已走入死胡同，承受禁令負面衝擊的還是「擔心下一個是什麼」的基層農漁民。

香港 釋迦 新興市場

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