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高薪挖角 鴻海董座劉揚偉：陸對手不可取

記者馬瑞璿／台北12日電
鴻海董事長劉揚偉。(記者蕭君暉/攝影)
鴻海董事長劉揚偉。(記者蕭君暉/攝影)

鴻海旗下富士康是全球最大消費性電子產品組裝大廠，競爭對手亦步亦趨緊跟富士康，不只在中國大陸，就連在越南市場布局也是如此；鴻海董事長劉揚偉昨直言，競爭對手的作法「不可取」，他還表示，希望把台灣打造成鴻海的國際人才訓練中心，未來鴻海員工薪資根據不同專業調整，也呼籲重視科技人才教育，維持科技領先的優勢。

劉揚偉昨出席陽明交通大學畢業典禮時指出，台灣最有優勢的就是科技，可說是以科技立國，他呼籲，政府單位必須重視科技人才培育，做好配套措施，讓台灣過去幾十年來建立在科技上的領先優勢能夠持續下去，「人才培養絕對不只是企業的事，前面需要很長一段時間，而這種基礎教育，需要國家來做好。」

電訊報導，蘋果計畫將部分iPad生產從中國大陸轉移至越南，比亞迪傳出將協助蘋果在越南建立產線，並在本月試產。市場關注鴻海在越南布局進度，劉揚偉澄清說，「越南廠是我們除中國大陸以外最大的廠區，我們會有很多的規畫。現在越南廠有6萬多人，這一、兩年內會有大幅度的增加。」

針對紅色供應鏈的威脅，劉揚偉之前指出，接單是一回事，能把產品品質與良率做出來還要能賺錢，這又是另一回事，光靠補貼只能低價搶到單，但不保證能做得出來，更不保證能賺錢。

劉揚偉也說，很多競爭對手跟著富士康跑，甚至就在富士康廠區買一塊地，不自己訓練人才，而是採用高薪挖角的方式，迅速進入市場，「要打贏我們，或者是讓我們服輸，請拿出一套自己的方法，而不是跟在後面用低價、低廉方式，迅速進入市場」；他說，產業要有良性競爭，企業就應該要發展自己的核心競爭力。

由於美國5月CPI（消費者物價指數）衝上40年新高，全球通膨壓力愈來愈高，市場普遍預期將對下半年消費性電子市場帶來衝擊。但是劉揚偉卻說，「下半年景氣看起來跟我們原本預測的差不多，甚至比原本想像的要稍微好一點，我們客戶比較廣，目前沒有看到那些傳聞不利的因素。」

針對員工最在乎的加薪議題，劉揚偉指出，鴻海內部專業人才非常廣泛，但不能將不同的專業都放在同一鍋粥裡面來做比較，「比如說，我們有軟體人才、半導體人才、IC設計人才，也有系統組裝人才，放在一起比較似乎不太合理，但我們希望薪水競爭力絕對在TOP。」

越南 鴻海 教育

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