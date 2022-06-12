陸禁令風暴 下一個目標是台灣午仔魚、芒果、文旦?

中國大陸前晚宣布明13日起暫停台灣石斑魚輸入，未來台灣至少逾3000公噸石斑魚銷路恐受影響。本報系聯合報報導，蔡英文 總統昨表達嚴正譴責，指對岸再次違反國際貿易規範，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係，不排除到WTO申訴。

「先是鳳梨，再來釋迦 ，接著是石斑魚，下一個會是什麼？」不少南部農漁業者都有此疑問，陳吉仲點名午仔魚、芒果、文旦柚等農漁產品，可能是下一波遭封殺的對象。

學者質疑，從去年大陸禁台鳳梨開始，農委會早就該盤點所有外銷大陸比率高的農漁畜牧產品，提前因應，過了一年半，怎麼還在講一樣的話？民眾黨立委張其祿批評，從過去幾次陸禁台農產品事件，看不到政府提出根本解決方式，只以救急方式因應。

據台北中國時報報導，農委會主委陳吉仲昨日透過視訊表示，不只午仔魚，芒果和文旦柚等外銷高度倚賴中國市場，且比重超過七成五的農漁畜產品，都可能遇上類似事件，農委會持續加強分散市場。

呂姓養殖戶直言，兩岸關係緊張，農漁民心裡有數，對岸早晚要禁農漁產品。若午仔魚被禁如何攤平損失，他無奈說，「恐怕也沒辦法」；而台南玉井芒果及麻豆文旦雖在內銷市場頗搶手，若銷陸禁令擴及這兩項水果，恐衝擊內銷，導致價格崩跌。

報導說，屏東縣政府農業處長鄭永裕坦言，「確實擔心，但這也沒辦法。」他表示，屏東是台灣午仔魚養殖重鎮，養殖面積366公頃、年產量1.1萬噸，占全台八成以上，其中輸陸比例約七至八成，循前例來看，從禁銷令品項鳳梨、釋迦及石斑魚等，顯然就是針對大宗品項處理，午仔魚成為下一波目標，一點也不意外。

台南玉井愛文芒果素負盛名，據報導，玉井區農會總幹事莊文洲表示，今年台南芒果因氣候影響產量大減，萬一今年不幸被禁，應該還是能過關。但楊姓果農認為，芒果若因農藥檢疫被禁銷陸，也無法轉銷到日本等國家，對農民一定有影響。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆文旦外銷只占整體一成，如果大陸禁止台灣文旦進口，雖然對麻豆產地沒有直接衝擊，但其他地區文旦銷不出，恐拉低國內價格，影響麻豆文旦行情。雲林斗六文旦農則說，這二年多來因疫情 影響，文旦購買力少了三成以上，若銷陸再受阻，將影響內銷，農民收入恐縮水。