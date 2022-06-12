綠喊話朱：勿受親中派束縛 走回反美老路

民進黨表示，樂見朱立倫修補對美關係，盼不被黨內親中派束縛。(本報資料照片)

國民黨 主席朱立倫結束訪美行程。民主進步黨發言人謝佩芬說，民進黨 樂見朱立倫願意著手與美國修補關係，希望朱立倫回到台灣後，能繼續堅持對美方承諾的立場，不要又為國民黨內親中勢力束縛，走回反美老路。

對於朱立倫此行是在美國在台協會與政府官員碰面，被認為是遭矮化。民進黨立委何志偉表示，外交邏輯講求公平、尊重、相互支持及扶持，據他所知，朱立倫此趟訪美行，「出國前行程是排不出來的」，而且美國部分單位，是把政黨跟個人分開。

何志偉說，朱立倫過去這段時間的一些態度太含糊，甚至一些行為觸動朋友的底線，才會有這樣的狀況。至於是否被矮化？他表示，應該是疏遠而已。

立委許智傑表示，「先尊重別人，別人才會尊重你」，國民黨多次發表親中反美的言論，怪不得無法獲得美方的信任，無法給朱立倫高規格接待，藍綠兩黨對美外交高下立判。

謝佩芬指出，朱立倫願意帶領國民黨走回與美交往的正軌，和政府一起努力讓台美關係更緊密，共同站在民主自由陣營的一方，民進黨誠摯歡迎；民進黨也樂見國民黨設立駐美代表處，修補對美關係。

謝佩芬表示，希望朱立倫是真心想要改善與美國的關係，和政府共同努力捍衛台美兩國共享的民主、自由價值，千萬不要重演在美國說一套騙取信任，在台灣說一套騙取選票，面對中共 又是另一套的老戲碼。