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觀察站／朱立倫不見得討好美國 卻觸怒北京

記者 劉宛琳
國民黨主席朱立倫。（中央社）
國民黨主席朱立倫。（中央社）

國民黨主席朱立倫結束訪美。他過程中多次強調親美，避談九二共識；但沒見到「想見的」印太事務協調總監坎伯，AIT未派人參加駐美辦公室揭牌等，反映朱的務實和美國的現實。訪美行沒激起太大漣漪，朱的主戰場還是2022，實力才是他在三邊關係上，能否擁有影響力的關鍵。

朱立倫赴美設辦公室，原本是對美關係跨出一大步。但見面層級沒有突破，直到到智庫演講「未提九二共識」，被追問又說是「沒共識的共識」，才引發關注。朱立倫的言行不見得有討好到美國，卻觸怒中共，把國民黨能維持兩岸對話與和平的優勢給丟了，反而無法與民進黨做出區隔。

隨行的夏立言、黃介正都待過陸委會，不可能不知嚴重性。但朱立倫話都說出口，乾脆趁機把對美、中態度講清楚，不能因哪一方不高興就不提。國民黨大陸部也僅在自己而非國民黨的臉書緩頰，指朱對兩岸的看法是恪守憲法，遵循黨章、黨綱規定，以及符合人民期待的基礎上發表的。

朱立倫在歷經總統初選失利後，就努力往中間路線走，但朱除了是黨主席外，還有什麼優勢吸引中間選民和年輕人，他能做的比民進黨好嗎？對照國民黨目前低迷的處境，這並非一個好時機，朱立倫回到台灣後仍要面對與中共相處，以及對支持者交代的問題。

朱立倫試圖往正確的道路前進，卻沒用對方法。他在台灣提名方式已引發爭議，若在美、中關係無法正確拿捏距離、過於躁進，與國民黨支持者只會漸行漸遠，這樣還能爭取到其他台灣人民的支持嗎？

國民黨 中共 民進黨

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