結束訪美行返台 朱立倫：九二共識是求同存異

國民黨主席朱立倫說，九二共識精神是求同存異，希望未來兩岸持續交流溝通。(記者張文馨／攝影)

國民黨 主席朱立倫結束九天訪美，今天上午返台。對於在美受訪指九二共識是「沒有共識的共識」，朱立倫昨天在返國記者會表達國民黨捍衛中華民國 、堅持民主自由、反對台獨與一國兩制的立場；九二共識的精神是求同存異，對雙方沒有共識的部分，相互尊重、各自表述，盼兩岸能持續交流、溝通。

朱立倫表示，保衛中華民國除了避免戰爭，仍須自我防衛的力量，提升國防實力；有了防衛的力量再透過溝通交流，減少衝突，這是國民黨這一代的責任。朱也說，任何想要傷害中華民國的，不管台獨也好，還是有人主張的一國兩制，我們完全不接受，在國民黨黨章裡面都很清楚。

媒體詢問，朱立倫在美國表達不親中立場，是否與黨內討論並取得共識？朱立倫強調，所有國民黨的立場都是按照黨章、政綱。「親美就是親民主、親自由」是國民黨一貫的立場，從過去到未來都是如此，不會改變；九二共識的精神是求同存異，對於兩岸認知不同的，國民黨會繼續努力。

朱立倫在美受訪時，針對共機擾台議題回應，這樣的事情不應該發生。他說，這次被美國學者問到此問題，皆表示國民黨每一次都是強烈的表達不滿和抗議，兩岸要和平、交流，不需要有這樣軍事的干擾，尤其共軍 擾台都會造成民眾的反彈，對兩岸之間的和平沒有任何幫助。

此外，對於這次是否有談到萊豬議題，以及對台美經貿合作的藍圖，朱立倫強調，國民黨堅持食安的立場，完全不會受到任何影響；美方很清楚，國民黨是針對萊豬，不是針對美豬，也沒有針對美國的貿易，不要把台灣的政黨競爭標籤化國民黨，美國人沒有這樣想。

朱立倫說，他直接告訴美方，希望台灣能夠加入印太經濟架構集團（IPEF）。現在要推動的台美21世紀經濟倡議，他重視實質內容，希望不是只是一個倡議，而未看到實質關稅或市場開放的議題；這不是對美方有意見，他當然要表達立場，因為他的出發點都是對台灣有利。