我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭

記者吳亮賢／台北11日電
受邀參與哥本哈根民主高峰會座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在後台碰上美國前總統歐巴馬，並當面邀請訪台，歐笑著點點頭回應。（取材自臉書）
受邀參與哥本哈根民主高峰會座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在後台碰上美國前總統歐巴馬，並當面邀請訪台，歐笑著點點頭回應。（取材自臉書）

哥本哈根民主高峰會9、10日登場，受邀參與座談的無黨籍立委林昶佐在臉書透露，他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬（Barack Obama），並當面邀請歐巴馬有機會能訪台，歐巴馬則笑著點點頭回應。

民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）9、10日舉行，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委邱臣遠。

王婉諭也在臉書分享，歐巴馬演講時，她就坐在第一排的位置，感受到其演講魅力十分驚人，兼具幽默優雅以及知性。而歐巴馬也談到這幾年中國、俄羅斯對全世界所造成的民主威脅，「如果我們想要讓民主繁榮發展，那我們就必須要給予它足夠的養份，更重要的是，我們必須不停奮鬥，才可能擁有民主。」

邱臣遠表示，歐巴馬演說中也談到近年俄羅斯及中國對世界各國民主造成的威脅，聽完歐巴馬的演說後，讓人充分感受到，民主從來不是從天而降的，也並非如陽光、空氣、水一樣唾手可得。「我們必須不停給予養分、不停的奮鬥，才能保護我們得來不易的民主自由」。

歐巴馬 俄羅斯 臉書

上一則

敲打、吼叫、播佛經… 女噪音擾鄰23年 遭判強制搬離

下一則

返台記者會被問九二共識 朱立倫：求同存異持續交流

延伸閱讀

歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭

歐巴馬有望造訪台灣？ 林昶佐：他笑著點點頭
13年前摸總統頭髮男童 與歐巴馬重敍 歐指白髮：當年我沒說謊哦

13年前摸總統頭髮男童 與歐巴馬重敍 歐指白髮：當年我沒說謊哦
影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了
德州小學槍案／限槍講了9年無進展 民主黨砲轟共和黨

德州小學槍案／限槍講了9年無進展 民主黨砲轟共和黨

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍