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返台記者會被問九二共識 朱立倫：求同存異持續交流

記者劉宛琳／台北11日電
國民黨主席朱立倫說，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。（記者張文馨／攝影）
國民黨主席朱立倫說，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。（記者張文馨／攝影）

國民黨主席朱立倫今天於美西時間10日晚間舉行「訪美之旅結束-返台」記者會。對於日前在華府布魯金斯研究所演講時未提九二共識，受訪時更說是「沒有共識的共識」，朱立倫說，國民黨堅持捍衛中華民國，堅持民主自由、反對台獨，九二共識的精神是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述，希望未來兩岸能持續交流溝通，對於認知不同的繼續努力。

對於這次訪美的收穫，朱立倫表示，這次首要目標就是國民黨重返美國、華府，正式成立國民黨駐美代表處，從2008年至今已相隔14年。國民黨堅持民主，希望兩岸和平、持續交流，確保台灣的安全，這次訪美受到美國行政、立法、學界的歡迎，還有喬界的支持。盼國民黨能在2024重返執政。

而這次演講未談及九二共識，朱立倫說，國民黨是創立中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，維持民主政治、反對台獨，希望能守護台灣，兩岸和平交流。

他說，九二共識最重要的精神是求同存異，對於雙方沒有共識的部分相互尊重、各自表述；希望未來兩岸持續交流溝通、和平，對於認知不同的繼續努力，「國民黨永遠捍衛中華民國，這件事絕不改變」。

朱立倫說，所有國民黨的立場都是按照黨章走，保衛民主自由是目標，「親美就是親民主、親自由」，這是從過去到現在都不會改變，這是按照黨章的明確規定

談及共機繞台，朱立倫表示，兩岸要和平、要交流，不需要軍事的干擾，每一次繞台、擾台，對台灣和平沒有任何幫助。

此外，這次是否有談到萊豬議題，對台美經貿合作有什麼想法？朱立倫說，國民黨強調食安立場，不是針對美國，不要讓民進黨給國民黨標籤化。他也告訴美方，希望能夠加入印太經濟架構集團（IPEF），還有台美21世紀經濟倡議，他重視實質內容，希望不是只是一個倡議，而未看到實質關稅或市場開放的議題，這不是對美方有意見，而是他當然要表達立場，他的出發點都是對台灣有利的。

國民黨 中華民國 華府

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