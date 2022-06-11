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降台海風險策略 朱立倫：加強防衛、不放棄對話

台灣新聞組／台北11日電
國民黨主席朱立倫（右）美東時間9日上午與美國智庫外交關係協會主席哈斯（左）會談。朱說，降低台海風險的策略就是加強自我防衛與不放棄對話。（圖：國民黨提供）
國民黨主席朱立倫（右）美東時間9日上午與美國智庫外交關係協會主席哈斯（左）會談。朱說，降低台海風險的策略就是加強自我防衛與不放棄對話。（圖：國民黨提供）

國民黨主席朱立倫於美東時間9日與美國智庫外交關係協會CFR（Council on Foreign Relations）主席哈斯和另名學者薩克斯舉行私人會談，討論美中、兩岸及台灣安全防衛等議題。朱立倫說，降低台海風險的策略就是加強自我防衛與不放棄對話。

朱立倫訪美行程接近尾聲，9日在紐約先後與紐約市哥倫比亞大學學者以及智庫CFR見面，10日上午還有一場和美國外交政策全國委員會的交流。接著就將飛往此行最後一站的洛杉磯，預計美西時間10日傍晚舉行返台記者會。

朱立倫與哈斯、薩克斯交換對於美中台戰略清晰、戰略模糊的看法。CFR認為，拜登政府延續川普政府做法，對中國的立場基本上仍是強硬，並強調俄烏戰爭是「警鐘」，世界聚焦關注台海，但台灣對中國大陸經濟依賴太高，應該思考做出調整。

據指出，至於調整的定位，雙方都沒有講「脫鉤」，而是「分散」投資以降低風險。另外，雙方交換對於台灣的不對稱戰法應該需要哪些武器，以及準備方向的想法。朱立倫認為，降低台海風險的策略就是加強自我防衛與不放棄對話。

此外，朱立倫也和哈佛大學費正清中國研究中心教授戈迪溫、陸伯彬與傅士卓視訊會議，探討兩岸局勢、兩岸政策及年底選舉議題。

朱立倫昨在臉書發文表示，對兩岸關係，他強調國民黨中央黨部門口高掛的標語正是「護台灣，保民主，拚未來」，一定捍衛中華民國民主自由。無論是中共或任何特定政黨、人士的表述，都不會改變國民黨創黨建國以來的初衷。

朱立倫說，全球地緣政治風險上升的今天，台灣要有穩健策略，透過同時加強自我防衛和不放棄對話，有原則交流溝通，來降低台海衝突風險並減少意外和誤判。

國民黨 中華民國 拜登

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