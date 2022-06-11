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台F-16故障迫降夏威夷 修恐比換新還貴

記者吳亮賢／台北11日電
台空軍一架F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，迫降在檀香山國際機場，機鼻受到輕損。（圖：網友Yoshi提供）
台空軍一架F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，迫降在檀香山國際機場，機鼻受到輕損。（圖：網友Yoshi提供）

台空軍部署在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke AFB）的11架F-16A、B型戰鬥機，將飛回台灣進行升級工程，首批七架返台過程中，有一架F-16A戰機中途降落夏威夷檀香山時，發生鼻輪故障無法放下的意外，造成機鼻受損，人員則無恙。據了解，其餘六架10日下午約3點20分時降落花蓮基地，另四架則將擇期返台。對此，空軍表示，沒有評論。

據悉，關於發生意外的戰鬥機，目前國軍仍在跟美方洽談修理狀況、費用等，知情人士直言，「搞不好修比換新的貴」，雖然外觀看起來可能沒大礙，但內部狀況要仔細檢查，一點點細微裂痕都可能造成很大影響，要以飛安為最優先考量，仍待最後檢查結果。至於另外四架，應不會在近期返台，因機隊仍要維持一定訓練量，「如果全部飛回來，全部訓練就停擺」。

據了解，由於國軍駐路克基地人員有限，F-16的地勤維修，外包由美方負責。由於F-16升級工程是在台中漢翔公司進行，因此駐美機隊也須飛回台灣進場構改，此次共有11架將返台，跨越太平洋必須停留夏威夷、關島等地，並進行多次空中加油。

然而，首批返台的七架戰鬥機中，其中一架F-16A戰機因在夏威夷發生意外，未能如期抵台，該戰機機尾序號是93-0817，換算國軍序號應為6716，其餘6架戰機序號則為6715、6669、6804、6602、6620、6679，10日下午約3點20分陸續降落花蓮基地。

夏威夷

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