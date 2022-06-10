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國民黨重設駐美代表處 朱立倫：共機擾台不該發生

台灣新聞組／台北10日電
國民黨主席朱立倫（左）出席國民黨駐美代表處揭幕儀式，美國國務院台灣協調處處長白丹利（右二）出席合影，但未致詞發言。(華盛頓記者張文馨／攝影)
國民黨主席朱立倫（左）出席國民黨駐美代表處揭幕儀式，美國國務院台灣協調處處長白丹利（右二）出席合影，但未致詞發言。(華盛頓記者張文馨／攝影)

國民黨主席朱立倫於美東時間8日舉行國民黨駐美代表處揭幕儀式，宣布國民黨駐美處重返華府。朱立倫結束華府行程前受訪表示，國民黨一向是親美政黨，而非如外界錯誤標籤的親中政黨，他也重申國民黨立場，表示共軍機擾台等強硬作法只會激起台灣民眾的反感，「不該發生」。

朱立倫此行安排在華府訪問六天，壓軸重頭戲就是為國民黨駐美代表處揭牌。總結此次華府行程，朱表示，訪團除跟美國行政部門見面，也跟國會、學界與智庫會面，他堅定表達國民黨捍衛台灣的決心，畢竟是中華民國創建的政黨，國民黨一定守護中華民國、守護民主自由。

對於國民黨設立駐美代表處，朱立倫說，「與其說開幕，更應該說是重新開幕」，國民黨駐美代表處14年前被關閉了，形同自此在華府沒了國民黨的聲音，如今「我們回來了」，包括部分美國議員與行政部門在內，都表示國民黨重返華府表達了決心，就是共同捍衛中華民國、捍衛台灣，為民主自由努力。

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維致詞表示，國民黨在華府一直沒有代表，如今這樣的空缺被填上了，重設駐美辦公室有助於重建在台灣的中華民國與美國在未來的信任與合作，歡迎回到華府。

有外媒提問，國民黨被認為是親中政黨，國民黨如何經營對美關係？朱立倫表示，打從國父孫中山創黨至今，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中；重設駐美處能向美國友人傳達重要訊號，就是「我們人在這」，美方能聯繫國民黨，國民黨也能與美方各界聯繫。

至於是否認為北京應緩解對台軍事、經濟壓力？朱立倫說，國民黨立場從來沒改變過，比如軍機擾台的事情不應該發生，不宜在此時干擾民心，造成民眾反感，強硬的手段只是激起台灣民眾反感，這些都是不應該發生的；兩岸應透過溝通對話交流，提升善意、求同存異，甚至進一步相互尊重不同點，這才是努力的目標。

揭幕活動有美國國務院台灣協調處長白丹利、CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷、我國安局前駐美特派員陳嶺珊、尼加拉瓜駐聯合國前常任代表賽維亞到場祝賀。白丹利作為美國政府代表出席活動並和朱立倫等人互動寒暄，但未發言。

對於國民黨主席朱立倫表示，九二共識是「沒有共識的共識」等言論，中國大陸國台辦發言人馬曉光昨稱，兩岸事務不需假手外人，九二共識不容任意扭曲，希望台灣致力發展兩岸關係、台海和平穩定的政黨，要放遠眼光，站在歷史正確的一邊。

陸委會發言人邱垂正則表示，對岸定義的九二共識矮化台灣，沒有中華民國的存在空間，已遭到台灣多數民意質疑與拒絕。

國民黨 華府 中華民國

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