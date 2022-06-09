魯比歐：與台經貿 美做太少太遲
台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，美國「聯邦公報」7日公告此事，並公開徵求意見；倡議公布以來，美國政學界普遍樂見，但仍有人憂心，美台經貿進展太慢。
美國多位議員在社群媒體評論「台美21世紀貿易倡議」，共和黨籍的聯邦參議員魯比歐新聞辦公室日前推文指出，魯比歐一年前就呼籲拜登政府優先考慮與台灣之間的貿易談判，他們卻拖延召開會議，並選擇將台灣排除在「印太經濟架構」（IPEF）之外。「雖然這是良好一步，但做得太少，也太遲了。」魯比歐表示。
美國聯邦參議院外委會首席議員芮胥指出，拜登政府關注與台灣的經濟連結是好事，但任何有意義的交往都必須包括擴大貿易，並將台灣納入區域經濟架構；這不應該取代台灣有意義地參與「印太經濟架構」或美台自由貿易協定（FTA）。
參院外委會主席梅南德茲則說，很高興看到美國貿易代表戴琪將強化與台灣的經濟交往視為優先項目，與台灣的經濟交往愈緊密，抵抗威迫的能力就愈強。
美台商會會長韓儒伯透過聲明表示，樂見這項發展，在美台貿易關係遭邊緣化幾十年後，拜登政府與蔡英文政府合作，制定並啟動一個重要且具有潛在意義的平台；希望看到此平台如何運作，也希望這項倡議能為美台雙邊貿易協定（BTA）談判開路。
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