魯比歐：與台經貿 美做太少太遲

台美宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，美國「聯邦公報」7日公告此事，並公開徵求意見；倡議公布以來，美國政學界普遍樂見，但仍有人憂心，美台經貿進展太慢。

美國多位議員在社群媒體 評論「台美21世紀貿易倡議」，共和黨籍的聯邦參議員魯比歐新聞辦公室日前推文指出，魯比歐一年前就呼籲拜登 政府優先考慮與台灣之間的貿易談判，他們卻拖延召開會議，並選擇將台灣排除在「印太經濟架構」（IPEF）之外。「雖然這是良好一步，但做得太少，也太遲了。」魯比歐表示。

美國聯邦參議院外委會首席議員芮胥指出，拜登政府關注與台灣的經濟連結是好事，但任何有意義的交往都必須包括擴大貿易，並將台灣納入區域經濟架構；這不應該取代台灣有意義地參與「印太經濟架構」或美台自由貿易協定（FTA）。

參院外委會主席梅南德茲則說，很高興看到美國貿易代表戴琪 將強化與台灣的經濟交往視為優先項目，與台灣的經濟交往愈緊密，抵抗威迫的能力就愈強。

美台商會會長韓儒伯透過聲明表示，樂見這項發展，在美台貿易關係遭邊緣化幾十年後，拜登政府與蔡英文政府合作，制定並啟動一個重要且具有潛在意義的平台；希望看到此平台如何運作，也希望這項倡議能為美台雙邊貿易協定（BTA）談判開路。