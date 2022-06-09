政委鄧振中：台灣半導體 美國搬不走

行政院政務委員鄧振中。（本報資料照片）

台美日前宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，行政院政委鄧振中昨天表示，倡議訂出的目標，就是要簽署雙邊貿易協定。他也比喻，這就像兩個年輕人訂婚，該做的事情趕快做，接著就安排婚禮，希望未來枝繁葉茂，但才剛訂婚，不可能明天結婚、馬上就多子多孫。

鄧振中接受節目專訪時指出，這次台美貿易倡議能順利敲定，最大原因應該就是克服萊豬進口問題，台灣讓美國行政部門了解到「我們願意接受國際規範」的決心，加上駐美代表蕭美琴跑遍美國國會，積極遊說爭取參眾議員 支持，進而促成此次倡議。

主持人黃光芹問，如果沒有處理（開放進口）萊豬和開放福島食品，是不是就沒有此次台美倡議？鄧振中說，假如沒有努力的話，「我相信應該沒有」。他並秀出美國聯邦政府7日公告的資料，當中明確提及美方會與台灣達成協議，「除非有很多人反對，不然絕對不會走回頭路」。

至於台方團隊是否有推估促成雙邊貿易協定的時間表？鄧振中說，他只能說盡快，一、兩年內要有成果不太容易，因為不是只有台灣因素，也有外國問題，不太容易有明確期限，但台灣跟美國政府都同意「低垂的果子先摘」。

此外，行政院前院長陳冲日前指出，台美21世紀貿易倡議劍指台灣半導體，並指美國貿易代表戴琪 是未來主要談判對手，不禁為台方團隊捏一把冷汗。

鄧振中則認為這是「過慮了」，每個國家都希望有台灣半導體，但包括美國在內是搬不走的，「要能搬的話，早搬走了」；台灣有獨特的優勢，包括人力、保護智財權環境、自由民主教育 ，也有處理問題的能力，「不是美國透過貿易談判就能壓過去，也不是哪個國家可以統統copy去的」。