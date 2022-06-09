朱立倫華府行拿基本分 美中台習題待解

國民黨主席朱立倫宣布重設國民黨駐美代表處。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨 主席朱立倫這趟華府 行看來沒有驚喜，但初步拿到「重建對美工作」及「拿掉親中標籤」的基本分數；從區域層次觀之，此行凸顯「一個急切、兩個等待」：國民黨急切親美，等待時機與北京 互動；美國也在等待國民黨，是否能有機會谷底翻升，再伺機而動。

對華府來說，現在不是台灣選舉時節，朱立倫也不是來面試的總統候選人；不過，美方向來願與台灣各政黨往來，並相信政黨競爭與政權輪替是常態，加上台灣安全的風險係數升高，美國要穩住區域並維持兩岸現狀，此時多聽主要在野黨的聲音，絕非壞事。

朱立倫以「九二共識」類比「美國的『一個中國』政策」，盼美國同理國民黨透過模糊政策，解決兩岸和台灣島內對此問題明顯歧異的立場，同理美中和兩岸都需要溝通管道，也認為美國可以理解。

其次，為了佐證「親美」不是嘴上說說，朱立倫在準備好的講稿中點出北京對台威脅，並把美國對台灣的安全協助紮實納入。對於北京可能的反彈，黨內一名高層是這樣說的：「不用刻意怕誰不高興」。

第三，朱立倫雖為黨主席，但要贏得2024總統初選還有好長一段路，他在這趟訪問中反覆強調代表「台灣」發言、代表「國民黨」發言，愈是淡化個人印象，愈有助升高聽眾好奇心。

這是朱立倫的務實，也是國民黨的現實；在只能務實的現實狀況下，閃現一瞬令人玩味的歷史巧合。

朱立倫這次投宿華府五月花飯店，在1979年前後美中台關係扮演重要角色，既曾是中國大陸駐美國臨時聯絡辦事處，也是美國宣布將與中華民國斷交後，時任國貿局副局長蕭萬長飛華府談判後續貿易的第一個下榻處。蕭萬長最終為台灣爭取到「永久最惠國待遇」。

從更新關係的角度出發，朱立倫聯絡感情的基本分數拿到了，下一步要如何維持「親美熱度」，如何展開對北京的互動，都是問題。

和當下親美到無以名狀的民進黨相比，朱立倫和國民黨也打著「親美」旗號，企圖重回華府雷達；效果如何？或許如美國在台協會前理事主席卜睿哲所說，一切才開始。