我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

朱立倫華府行拿基本分 美中台習題待解

華盛頓記者 張文馨
國民黨主席朱立倫宣布重設國民黨駐美代表處。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨主席朱立倫宣布重設國民黨駐美代表處。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨主席朱立倫這趟華府行看來沒有驚喜，但初步拿到「重建對美工作」及「拿掉親中標籤」的基本分數；從區域層次觀之，此行凸顯「一個急切、兩個等待」：國民黨急切親美，等待時機與北京互動；美國也在等待國民黨，是否能有機會谷底翻升，再伺機而動。

對華府來說，現在不是台灣選舉時節，朱立倫也不是來面試的總統候選人；不過，美方向來願與台灣各政黨往來，並相信政黨競爭與政權輪替是常態，加上台灣安全的風險係數升高，美國要穩住區域並維持兩岸現狀，此時多聽主要在野黨的聲音，絕非壞事。

朱立倫以「九二共識」類比「美國的『一個中國』政策」，盼美國同理國民黨透過模糊政策，解決兩岸和台灣島內對此問題明顯歧異的立場，同理美中和兩岸都需要溝通管道，也認為美國可以理解。

其次，為了佐證「親美」不是嘴上說說，朱立倫在準備好的講稿中點出北京對台威脅，並把美國對台灣的安全協助紮實納入。對於北京可能的反彈，黨內一名高層是這樣說的：「不用刻意怕誰不高興」。

第三，朱立倫雖為黨主席，但要贏得2024總統初選還有好長一段路，他在這趟訪問中反覆強調代表「台灣」發言、代表「國民黨」發言，愈是淡化個人印象，愈有助升高聽眾好奇心。

這是朱立倫的務實，也是國民黨的現實；在只能務實的現實狀況下，閃現一瞬令人玩味的歷史巧合。

朱立倫這次投宿華府五月花飯店，在1979年前後美中台關係扮演重要角色，既曾是中國大陸駐美國臨時聯絡辦事處，也是美國宣布將與中華民國斷交後，時任國貿局副局長蕭萬長飛華府談判後續貿易的第一個下榻處。蕭萬長最終為台灣爭取到「永久最惠國待遇」。

從更新關係的角度出發，朱立倫聯絡感情的基本分數拿到了，下一步要如何維持「親美熱度」，如何展開對北京的互動，都是問題。

和當下親美到無以名狀的民進黨相比，朱立倫和國民黨也打著「親美」旗號，企圖重回華府雷達；效果如何？或許如美國在台協會前理事主席卜睿哲所說，一切才開始。

國民黨 華府 北京

上一則

身分證欄位爭議 內政部：保護個資 什麼都不要？

下一則

柯文哲嗆蔡政府戰略錯誤 酸陳時中「+0」明牌報不下去

延伸閱讀

朱立倫親美反共 國台辦：盼致力台海和平政黨「頭腦清醒」

朱立倫親美反共 國台辦：盼致力台海和平政黨「頭腦清醒」
國民黨駐美代表處揭幕 朱立倫：我們回來了

國民黨駐美代表處揭幕 朱立倫：我們回來了
朱立倫進國務院 見亞太助卿康達強調親美

朱立倫進國務院 見亞太助卿康達強調親美
朱立倫拜會美行政部門第二站 官員見媒體守候快閃

朱立倫拜會美行政部門第二站 官員見媒體守候快閃

熱門新聞

原po抽到的籤詩。(擷自Facebook爆廢公社)

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

2022-06-06 12:47
飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
中央流行疫情指揮中心3日表示，未來邊境鬆綁政策將包括開放親友接機或自駕，不再強制要求搭乘防疫計程車，相關配套尚在研擬中。圖為桃園機場旅客搭防疫計程車的畫面。（本報資料照片）

台邊境若鬆綁 擬開放親人接機 入境居檢有望改為3+4

2022-06-04 02:30
英國每日電訊報亞洲特派員妮可拉．史密斯（Nicola Smith）目前人在烏克蘭，她5日在個人推特發布照片，顯示首都基輔獨立廣場上出現中華民國國旗。圖／取自Nicola Smith推特

基輔廣場出現中華民國國旗 烏克蘭向世界求援

2022-06-06 15:17
美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。圖為示意圖。(ingimage)

CNN：中國有能力犯台 但會付出慘重代價

2022-06-02 14:55
台行政院長蘇貞昌(中)就前總統馬英九批評台灣有陷入「不自由的民主」危機，蘇貞昌表示，來為專制極權做塗脂抹粉，一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。記者黃義書／攝影

蘇貞昌批馬英九為專制極權塗脂抹粉 將成為世界笑柄

2022-06-05 10:07

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著