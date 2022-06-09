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國民黨駐美代表處華府揭牌 朱立倫：我們回來了

記者張文馨／華盛頓9日電
國民黨主席朱立倫（右三）和副主席夏立言（右四）共同為國民黨駐美代表處揭牌。(華盛頓記者張文馨／攝影)
國民黨主席朱立倫（右三）和副主席夏立言（右四）共同為國民黨駐美代表處揭牌。(華盛頓記者張文馨／攝影)

國民黨主席朱立倫8日在華府賓州大道601號舉行駐美代表處揭幕，他說，與其說開幕，更應該說是重新開幕，16年前（應為14年前）被關閉了，形同自此在華府沒了國民黨的聲音，如今「我們回來了」。

朱立倫表示，今天是慶祝美國與中華民國台灣長存友誼的重要時刻；值此緊張時期，台灣需要全球的支持，尤其是美國；國民黨回來了，呼籲各界共同支持台灣、支持中華民國，國民黨不僅代表台灣人民，也是捍衛台灣、保衛民主、為和平安全與繁榮而戰的政黨。

朱立倫說，代表處成立後，歡迎各界與駐美代表黃介正、副代表黃裕鈞和志工們聯繫，在華府還有一群永遠的僑胞志工支持國民黨。

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）致詞表示，國民黨在華府一直沒有代表，如今這樣的空缺被填上了，重設駐美辦公室有助於重建在台灣的中華民國與美國在未來的信任與合作，歡迎回到華府。

這場活動有美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）、CSIS資深研究員暨國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）、中華民國前國安局駐美特派員陳嶺珊，和前任尼加拉瓜駐聯合國常任代表賽維亞（Eduardo Sevilla Somoza）到場祝賀。

朱立倫事後被問到年底九合一選舉布局，以及2024年總統與立委選舉是否考慮與台北市長柯文哲領導的民眾黨「藍白合作」，他說，會積極徵詢並與地方協調，推出最好候選人；他為國民黨桃園市長被提名人張善政背書，強調張的支持度從提名至今，每次民調都勝過民進黨潛在候選人。

朱立倫並未回應藍白合作，他說，現在談2024實在太早了。

另外，針對朱立倫日前演講時稱國民黨親美、九二共識是「沒有共識的共識」，中國大陸「環球時報」前總編胡錫批評國民黨是「百年爛黨」，逐漸淪為「小民進黨」；國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他沒有看到這樣的說法，也不想評論，但國民黨捍衛中華民國的決心不會改變。

國民黨人士表示，九二共識目前在台灣不受歡迎，何必自討沒趣常提起，直到大家對九二共識都有深層了解再說，目前根據中華民國憲法處理兩岸已綽綽有餘。

美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers，前方右一）作為美國政府代表出...
美國國務院台灣協調處處長白丹利（Dan Biers，前方右一）作為美國政府代表出席活動並和朱立倫等人互動寒暄，但他沒有致詞也不受訪。(華盛頓記者張文馨／攝影)

國民黨 中華民國 華府

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