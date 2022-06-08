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朱立倫親美反共 國台辦：盼致力台海和平政黨「頭腦清醒」

記者黃雅慧／即時報導
國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦微博）
國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦微博）

國民黨主席朱立倫6日訪美時稱國民黨親美、「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」，同時稱「九二共識」就像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」。對此，國台辦發言人馬曉光9日回應，兩岸事不需假手外人，同時表示希望台灣致力發展兩岸關係、台海和平穩定的政黨，要保持頭腦清醒，放遠眼光並站在歷史正確的一邊。

馬曉光指出，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。」

馬曉光表示，中國共產黨以為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興為政黨初心使命，並走過百年，且取得舉世公認的巨大成就。目前正邁向第二個百年，往全面建成社會主義現代化強國目標邁進。人民與歷史已作出正確評判。

至於九二共識，馬曉光說明，該共識是1992年大陸海協會與台灣海基會經香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

他說，雙方函電往來皆清晰表明堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，「白紙黑字清清楚楚。」且在「九二共識」基礎上，兩岸開啟協商談判，並開闢兩岸和平發展道路，國共雙方開展交流合作，並為維護台海和平穩定做出貢獻。

馬曉光強調，「九二共識」不容任意扭曲。當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張。他希望台灣任何致力發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人士，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，要保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊，而不是相反。

國民黨 一中政策 香港

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