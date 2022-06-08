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黑白集／防彈少年團遊白宮

黑白集

南韓天團「防彈少年團」BTS受邀赴白宮演講，並與拜登討論反亞裔仇恨犯罪的問題。爺爺總統拜託偶像為和平發聲，燦笑著與成員擺出手指愛心合影。相關影片大受歡迎，網民戲稱：拜登終於找到「流量密碼」。

拜登不只看重韓流軟實力，更重視韓國在地緣政治的潛力。他上任後首訪亞洲，第一站便是韓國，選在鄰近中國的美軍基地降落，隨即參訪三星半導體工廠。拜登深化美韓軍事、經濟安全同盟，滿足尹錫悅政府「建立與文化及經濟地位相稱的外交」。

同樣加入反中包圍圈、半導體供應鏈，韓國條件並不比台灣強，卻沒把三星當貢品去討好華府。三星投資美國，拜登以參與印太、北約等軍事同盟活動作為回報，提高韓國的全球影響力。

對比之下，台積電如昭君出塞般赴美設廠，政府一點軍購好處都沒討到，雙邊貿易協定簽不成，人民還得吃萊豬。麻煩的是，美日韓供應鏈上路後，台積電恐怕多了競爭對手。

時代雜誌肯定BTS深具社會影響力，讓世界看到韓國。蔡政府大內宣「世界看到台灣」，但國家名片僅註記反中前哨、世界最危險地區，不見文化內涵。韓國能，台灣不能，只因有個「蔡賴美」政府，甘為棋子，欠缺自主的骨氣。難怪韓國有拜登撐腰後，立馬掏出五千劑快篩援台，學日本當起二哥了。

拜登 三星 台積電

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