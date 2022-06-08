駐美F-16返台升級 故障迫降夏威夷 僅機鼻受損

編號0817的F-16A戰機，因為鼻輪故障無法放下，迫降在檀香山國際機場，機鼻受到輕損。（圖：網友Yoshi提供）

空軍一架部署在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke AFB）的F-16A戰鬥機，預計飛返台灣進行升級為F-16AM（F-16V）工程，中途降落夏威夷 檀香山時，發生鼻輪故障無法放下的意外。飛行員最後單靠主輪降落，搭配以尾鉤拉住攔截鋼索，成功在跑道尾煞停，只有機鼻受損，人員無恙。

從網友提供的照片中可看到，這架F-16A停在檀香山國際機場 （與美軍希肯基地共用跑道）4R跑道尾端，機鼻著地因此雷達罩翹起，機尾捕捉鉤已經放下，拉住攔截鋼繩，現場有消防車與其他工作人員戒備。

據夏威夷即時新聞報導，州交通部發言人說，這架戰機的起落架未展開，戰機約下午2時45分硬著陸，所幸沒有人受傷，但工作人員為了移走戰機，4R跑道關閉好幾小時，所有的飛機被迫使用8R跑道。

空軍司令部尚未對此事進行證實與評論，不過依據已知資訊，國軍駐路克基地人員有限，F-16的地勤維修，係外包由美方負責。由於F-16升級工程是在台中漢翔公司進行，因此駐美機隊也須飛回台灣進場構改，跨越太平洋必須停留夏威夷、關島等地，並進行多次空中加油。依據以往經歷，相關飛行都由美方負責，預期這次故障受損，費用應該也在美方負責之列。

前空軍副司令張延廷說，這次美軍飛官處理相當成功，是個成熟飛行員。由於F-16要多次空中加油才能飛回台灣，所以這架戰機兩個副油箱，掛的是在機腹而非機翼下。他說，F-16有2種副油箱，掛機腹的較大，加的油比較多。張延廷表示，在發現機鼻起落架異常後，飛行員選擇先在空中繞行，把剩下的油消耗掉，而不是把副油箱拋掉，這是個聰明作法，因為副油箱在落地時可以當成緩衝，減少雷達的損壞。