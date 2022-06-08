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朱立倫進國務院 見亞太助卿康達強調親美

記者張文馨／華盛頓報導
國民黨主席朱立倫6日在華盛頓智庫演說，未提及九二共識。他表示，無需浪費時間在九二共識本身，重點在解決問題。(華盛頓記者張文馨／攝影)
國民黨主席朱立倫6日在華盛頓智庫演說，未提及九二共識。他表示，無需浪費時間在九二共識本身，重點在解決問題。(華盛頓記者張文馨／攝影)

國民黨主席朱立倫7日在美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）會晤拜登政府官員，他說，大家就安全、國防、能源，與後備和兵役等議題交換意見；白宮國家安全會議中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）事後對於媒體探詢不發一語快步離去。

據了解，朱立倫6日拜會美國國務院，與國務院亞太助卿康達、美國在台協會（AIT）前處長梅建華會面，並與前處長莫健視訊。朱立倫強調國民黨親美立場，以及台灣自我防衛能力與必須做到「積極備戰、全力避戰」，未多談九二共識。朱立倫會後表示，雙方談了很多議題，遍及安全、經貿、科技和能源，幾乎每項都談了。

對於國民黨主席朱立倫在美拋出「國民黨國防政策三要點」，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，朱的論述，對近日華府就2027年台海軍事風險與國軍建軍方向的關切，都做出直接且不失自身立場的回應，對國民黨訪問團此行欲重啟與華府國安圈常態性安全對話，是相當不錯的起手式，有助於設定日後與華府相關人士討論國防政策的議題。

朱立倫3月2日在台北曾會晤美國總統拜登指派的資深代表團，當時就提到準備訪美「華府見」；朱立倫7日在AIT總部外對媒體表示，相關話題在3月時也曾與美方人士討論，因此拜登政府相關單位當然了解國民黨的立場。

朱立倫表示，和他2019年訪問華府相比，更加關切安全議題，包含大家都關心的國防安全、能源安全與科技安全，國民黨的立場就是要保護台灣的民主與安全。

朱立倫表示，至於在閉門會議和美國學者的互動，對方關心的議題非常廣泛，包含台灣產業鏈的問題。

面對記者詢問會談狀況和會談主題，羅森柏格全程與媒體零互動，不發一語。

朱立倫在AIT總部停留45分鐘，隨即轉往國會拜會國會議員；國民黨會後表示，朱立倫會晤眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、貝肯（Don Bacon）、麥克林（Lisa McClain）、韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel）和蓋耶哥（Ruben Gallego）共6位聯邦眾議員。

8日為朱立倫訪問華府最後一日，他將為國民黨駐美代表處揭牌，下午前往紐約。

(以下可刪)

朱立倫演說時表示，國民黨堅持與北京展開「基於原則的交往」，以穩定兩岸關係、降低威脅和管控風險，這個問題自烏克蘭戰爭爆發後越發急切。

朱說，九二共識是「創造性模糊」，兩岸擱置爭議推動雙邊關係進展，國民黨希望為人民解決問題，不要浪費時間在「沒有共識的共識」，那是基礎，但仍是關鍵。拜會美國國務院後，他指出，演講中沒提到九二共識，是因為演講主題不是從國民黨出發；至於「跟北京基於原則的交往」是什麼？朱說有機會再談。

國民黨 華府 AIT

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