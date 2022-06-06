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朱立倫：國民黨從來不是一個所謂親中的政黨

記者張加、張文馨／即時報導
國民黨主席朱立倫。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國民黨主席朱立倫。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國民黨主席朱立倫近日接受自由亞洲電台專訪指出，國民黨從來不是一個所謂親中的政黨，之所以被認為是所謂的「親中反美」，是民進黨貼給國民黨的標籤。

朱立倫2日啟程訪美，美東時間4日接受自由亞洲電台「觀點」節目專訪，該台5日在推特發布部分訪問片段，包括朱立倫談論六四香港、上海封城事件、國民黨對美中立場、國民黨設立駐美代表處等議題，並預告近日將推出專訪完整影片。

根據自由亞洲電台發布的訪問片段，朱立倫重申，「我們是親美國，這是非常清楚」，從創黨開始，到歷任執政，即便在野的時候都是親美的立場。

朱立倫接著說，兩岸從過去的對抗、戰爭，到所謂的冷戰，再到和平的交往、交流，這是國民黨一路走來的一個基本態度；「但是我們從來不是一個所謂的親中的一個政黨，被認為是所謂『親中反美』，這是民進黨貼給國民黨的一個標籤。」

在另一個訪問片段，朱立倫提到，中華民國最重要的基礎在於民主自由，民主自由是政治制度的一個選擇；到21世紀的今天，大家開始對於所謂的專制體制、威權體制，看到它的危機風險，包括俄羅斯對烏克蘭的戰爭，包括北京一些威權，所謂專制的一些作為，在香港發生的事情，包括上海封城事件，都會讓民眾感到民主自由的可貴和重要性。

朱立倫並說，「不論六四事件，到香港的事情，到上海的事情，或者是到各地所發生的堅持民主自由的立場上面，國民黨一定是跟大家站在一起的。」

朱立倫5日與華府媒體茶敘時也提到，國民黨願意跟美方持續溝通，國民黨的路線從頭到尾都是親美，沒有改變；民主社會不應該有競爭政黨將某一政黨貼上「親中賣台」或「親中反美」的標籤。

朱立倫美東時間6日上午將在華府智庫「布魯金斯研究所」演講，談論兩岸關係與台美關係。

國民黨 香港 六四

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