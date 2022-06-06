台灣雄昇瞄準對岸機場 中國大陸強化防空

台灣通過「海空戰力提升計畫採購特別預算 」，將增購「雄昇」攻陸巡弋飛彈系統，並且公開宣示其戰備用途，將擴展瞄準解放軍 軍事設施如主力機場 。

解放軍近期被發現採取「反制措施」，分別在福建省巡航飛彈進襲的必要途徑，於漳州機場、福州機場山頭，興建點防空陣地，意圖截堵台灣雄2E巡弋飛彈和萬劍遙攻飛彈深入內陸，攻擊機場。

國防部在公開資料宣示，增購空射機動的萬劍飛彈與陸射機動的雄昇飛彈，是為打擊敵關鍵目標與作戰重心，遲滯敵攻勢行動。「萬劍」部署於北中南部地區重要機場，「雄昇」則將部署台灣本島南北部地區。而雄昇就是「攻陸巡弋飛彈」，增購部分預定2025年完成生產交運。

據悉，次音速的雄昇飛彈系統在台已經服役20年，透過「海空戰力提升計畫採購特別預算」所採購者，屬於「雄隼專案」的增程型，不但彈頭的酬載量增加，破壞力提升，據信射程由原先600公里提升至900公里，主要精準攻擊解放軍主要機場，納入攻擊範圍的福建、廣東軍用機場數量，將可提升一倍。

記者檢視最新版的Google Earth商用衛星地圖發現，共軍在對台進攻所使用的漳州、福州機場周邊山頭，突然出現新建規模明顯巨大的點防空陣地，陣地布局構型前所未見，部署號稱能夠反制巡弋飛彈的紅旗6號彈砲合一系統，陣地規模並由原僅的一個營，提升為兩個營。

福州全境多山直達海岸，適於巡弋飛彈低空進襲要道不多，而共軍興建規模巨大的防空陣地，正位於台方攻陸飛彈飛行要道的節點上，可截堵台方雄2E巡航飛彈和萬劍遙攻飛彈突防，台方攻陸飛彈因此恐將被迫改道或拉升飛行高度，增加國軍反制武器運用上的難度。

因應解放軍部署，台空軍以「鵬輿專案」為名建立解放軍犯台重要軍政指揮機構、軍備陣地的「高精度地貌模型（DSM）」，更新射程延長的攻陸飛彈攻擊目標資料庫，以供向外拓展防衛空間，達成延伸防衛縱深的源頭反制作為所需。

由於雄風攻陸巡航自台灣發射都需要跨海飛行，就算低空飛行，仍較易遭解放軍察覺，有立委建議國軍研究前推部署於金、馬，減少跨海飛行的時間，但國防部認為此舉無法有效發揮武器「遠距、精準、機動」武器特性，公開聲明不可。