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雄昇雄2E巡弋飛彈 學者：可阻解放軍速戰速決

記者洪哲政／台北6日電

中華戰略前瞻協會研究員揭仲昨天表示，為反制國軍代號「雄昇」雄2E巡弋飛彈的威脅，近年解放軍確已著手強化東南沿海的中低空防空戰力。但他認為，雄昇增程型攻陸飛彈射程增加後，將能使國軍在攻擊距台灣600公里至800公里範圍內的解放軍目標時，能在飛彈飛行路徑上設計更多的轉折點來混淆解放軍，增加突穿解放軍防空火網的機率。

揭仲指出，雄昇增程型攻陸飛彈研判可達900至1000公里，理論上解放軍東部戰區所轄的江蘇、浙江、安徽、江西、福建與上海等六個省市中，大部分都能納入射程範圍；射程範圍內就有東部戰區火箭軍七個飛彈旅的駐地，東部戰區空軍10個主要機場中的八到九個，包括浙江嘉興與江西南昌的兩個殲16戰鬥機部隊、安徽蕪湖的殲20戰鬥機部隊及浙江衢州的蘇愷30MKK戰鬥機部隊等；東部戰區海軍三個主要基地中的上海與舟山等兩個，也能被納入攻擊範圍。

揭仲認為，「海空戰力提升計畫採購特別預算」採購雄昇增程型攻陸飛彈，可望大幅增加國軍遲滯或癱瘓解放軍武力犯台作戰節奏的能量，讓解放軍無法輕易達成速戰速決的目標。

揭仲表示，若雄2E攻陸飛彈原本規畫用來攻擊解放軍指揮所、重要通訊節點、廠房、掩體、橋梁等等堅固據點，配備的是高爆彈頭，如今雄昇增程型攻陸飛彈酬載量增加，若能進一步配備可攻擊面目標的散撒彈頭，就能對機場跑道、防空飛彈陣地、部隊集結區、港口與機場的物資裝卸區等目標造成較大面積的破壞，也會增加解放軍搶修的難度，提升國軍破壞癱瘓解放軍武力犯台後勤準備的效果。

解放軍 機場 預算

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