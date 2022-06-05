台灣對陸港出超 破千億美元創新高

台灣對外貿易長期呈現出超，而去年出口暢旺下，出超規模達649億美元高峰，其中對中國大陸與香港 、對美出超規模都寫下新高，尤其對陸港出超穩居冠軍，且規模有逐步擴大趨勢，去年首度突破千億美元，達到1047億美元新高水準。

財政部 表示，觀察近年台灣出超情形，2018年、2019年當時油價上漲、台商回流使資本設備進口成長等因素下，加上美中貿易戰關係緊張，這兩年台灣出超規模連續兩年縮小。

不過2020年受惠於遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減，傳產需求也升溫下，出超規模反彈至590億美元；2021年更在全球經濟復甦、原物料行情回溫下達649億美元，出超規模連續兩年創下紀錄。

財政部分析，出超可從貨品、市場兩面向觀察。從主要貨品來看，電子零組件是最大出超來源，去年出超達807億美元，其次則是資通與視聽產品，再次為塑橡膠及其製品。

若分析市場，台灣出超最大來源為大陸及香港，去年突破千億美元，遠超過其他國家；美國則從2019年起位居第二，去年對美出超265億美元；至於去年出超第三至五名分別為新加坡 、越南、菲律賓。

近年對陸港出超逐步擴大，財政部分析，由於電子產業鏈緊密分工，出、進口皆向電子零組件傾斜，去年對陸港單此一項出超就達794億美元，對陸港總出超貢獻四分之三強；而光學及精密儀器、塑橡膠及其製品各居第二、三大出超貨品。