我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詹皇」身價12億 首位NBA現役球員躋身億萬富翁

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

台灣對陸港出超 破千億美元創新高

記者翁至威／台北5日電

台灣對外貿易長期呈現出超，而去年出口暢旺下，出超規模達649億美元高峰，其中對中國大陸與香港、對美出超規模都寫下新高，尤其對陸港出超穩居冠軍，且規模有逐步擴大趨勢，去年首度突破千億美元，達到1047億美元新高水準。

財政部表示，觀察近年台灣出超情形，2018年、2019年當時油價上漲、台商回流使資本設備進口成長等因素下，加上美中貿易戰關係緊張，這兩年台灣出超規模連續兩年縮小。

不過2020年受惠於遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減，傳產需求也升溫下，出超規模反彈至590億美元；2021年更在全球經濟復甦、原物料行情回溫下達649億美元，出超規模連續兩年創下紀錄。

財政部分析，出超可從貨品、市場兩面向觀察。從主要貨品來看，電子零組件是最大出超來源，去年出超達807億美元，其次則是資通與視聽產品，再次為塑橡膠及其製品。

若分析市場，台灣出超最大來源為大陸及香港，去年突破千億美元，遠超過其他國家；美國則從2019年起位居第二，去年對美出超265億美元；至於去年出超第三至五名分別為新加坡、越南、菲律賓。

近年對陸港出超逐步擴大，財政部分析，由於電子產業鏈緊密分工，出、進口皆向電子零組件傾斜，去年對陸港單此一項出超就達794億美元，對陸港總出超貢獻四分之三強；而光學及精密儀器、塑橡膠及其製品各居第二、三大出超貨品。

財政部 香港 新加坡

上一則

黑白集／2800個憾恨 請問時中如何送終？

下一則

朱立倫訪胡佛研究所 稱國民黨持續捍衛自由民主價值

延伸閱讀

香港疫情升高新增446例確診 蘭桂坊酒吧再增76例病例

香港疫情升高新增446例確診 蘭桂坊酒吧再增76例病例
香港維園六四被封 台灣法師勇入唸經超度六四亡靈

香港維園六四被封 台灣法師勇入唸經超度六四亡靈
香港維維園半封閉 確保六四噤聲

香港維維園半封閉 確保六四噤聲
嚴防民眾紀念六四 香港維園封閉並部署大批員警戒備

嚴防民眾紀念六四 香港維園封閉並部署大批員警戒備

熱門新聞

「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，自6月1日零時起，國際機場回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。圖為入境旅客進行唾液採檢。(記者季相儒／攝影)

6月1日起入境台灣 全數改採「唾液採檢PCR」

2022-05-31 03:51
屏東東港驚傳人倫悲劇，一名男子照顧病母卅餘年，因兩人同時染疫壓力沉重，推母墜樓。記者魏斌／攝影

顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

2022-05-29 18:03
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

2022-05-29 14:19
黃子佼開心迎接愛女黃玉米出世。圖／摘自臉書

蔡英文賀黃子佼生女 朱學恆開酸 黃子佼回應了

2022-05-29 11:25

超人氣

更多 >
特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭
中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡

中國高鐵殉職駕駛發現異常5秒內採取緊急措施 減少傷亡
南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮
紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕

紐約法拉盛中餐廳窗戶光天化日被砸 56歲華人嫌犯被捕
印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一

印媒：中突破高超音速導彈攔截難題 全球第一