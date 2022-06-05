日現職官員擬駐台 專家：美抗中綜合嚇阻戰略延伸

日防衛省現職文官擬駐台，國民黨立委江啟臣表示，此舉符合美國區域穩定的戰略框架。（本報資料照片）

日本 產經新聞報導，日本最快今夏派遣防衛省現職官員駐台。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，無論是派現役的軍官或文官，可視為日本與中華民國斷交後重新提升安全合作的重要指標；為了有效交換中共軍 事動態與威脅的情資，可視為美國偵察嚇阻、綜合嚇阻等倡議的延伸。國民黨立委江啟臣 表示，此舉符合美國區域穩定的戰略框架。

蘇紫雲指出，目前駐台的「安全保障擔當官」為退役將補（相當台灣的少將），不具官方身分，主要業務是兩國安全事務的對話窗口；如果防衛省派遣現役官員駐台，現役軍官相當於武官，若為文官則相當於戰略情報官，無論是武職或文職，都可視為台、日重新提升安全合作的重要指標，雙方戰略情報交流與安全事務合作將更有效率，也有助嚇阻中共軍事冒險、維繫台海和平穩定。

江啟臣說，台灣和美、日、韓等國檯面下軍事情報交流一直不少，符合美國區域穩定戰略框架，在現今台海局勢和中美關係中，部分檯面下交流將端上檯面，也是美國所樂見的情況；預計這種台灣、日本交流明朗化的狀況，未來有可能越來越常出現。

民進黨立委王定宇說，台、美、日為區域和平穩定經濟繁榮努力，必要且必然，不管在七大工業國組織、美韓、美日高峰會等會議，台海和平穩定都是重中之重，共識更是指出自由民主國家必須團結合作，遏止中國武力擴張主義。

中華戰略學會研究員張競指出，消息宣布都應以日本外務省為準，有些特定媒體常「放話」有關消息，最後也都沒有成真，產經新聞放話已有前例，很可能是日本國內的特定政治勢力，為了撩撥中國、使中國做出反應，甚至放話給其他勢力看，來滿足日本國內的政治消費。