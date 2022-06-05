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觀察站／日挑動兩岸神經 台須審慎因應

記者 蔡晉宇、林政忠
日本可能首度派遣防衛省現職文官駐台，事關敏感的兩岸神經，政府更須審慎因應。圖為蔡英文總統。（本報資料照片）
日本可能首度派遣防衛省現職文官駐台，事關敏感的兩岸神經，政府更須審慎因應。圖為蔡英文總統。（本報資料照片）

適逢烏克蘭戰爭百日，台海局勢更受關注。外交事務鮮少有偶然狀況，任何風吹草動都暗藏訊號。日媒4日釋出，今夏可能首度派遣防衛省現職文官駐台，與近來幾個國際消息相互呼應，美中兩大陣營對壘的世界局勢愈趨明顯，台灣可能有得有失，事關敏感的兩岸神經，政府更要如履薄冰。

軍職人員進駐他國外交機構，向來具有高度政治敏感性。2019年美國在台協會（AIT）首度表示，2005年起就有陸戰隊派駐館內；蔡英文總統去年接受外媒專訪時，更證實有美軍駐台，被視為台美雙邊關係的推進。台日關係被視為美國印太戰略布局的一環，無一不牽動全球博弈競合，日方派駐現職文官駐台，背後或多或少都有美國的影響力。

日方此鋪陳不無脈絡可循。近來美國總統拜登剛結束亞洲行，外交圈普遍認為，傳遞出核心訊息就是，俄烏戰爭仍深陷泥淖，但美國的主要敵人仍是中國大陸。近來美方不僅在經濟層面推出排除中國大陸「印太經濟架構（IPEF）」，科技層面則透過四方安全對話聚焦關鍵半導體，近日登場的環太平洋軍演，更有秀軍事肌肉意味。

蔡政府開放福島食品後，台灣日本關係協會新會長蘇嘉全上任，代表蔡英文總統親信進駐操盤台日關係；從烏克蘭戰爭，日方也很清楚，只要兩岸一衝突，日本必受傷害，台日關係若緊密，也可能強化拉攏台灣進入美國布局的「抗中陣營」體系。

不過，蔡政府必須認清的事實，美中兩大陣營對抗局勢成形，但美方從「戰略模糊」走向「戰略清晰」仍是漫長的進程，過激的大內宣言論，除了鞏固特定支持者，並無助於兩岸關係進展。

美國務院官網一個月內二度更新美台關係論述，5月5日先移除「不支持台獨」文字，5月28日又將「不支持台獨」的文字放回去，官網增刪文字都有提醒兩岸意味，更可見台美關係虛虛實實，隨時可放可收，美國利益才是永恆不變的真理。

烏克蘭 蔡英文 日本

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