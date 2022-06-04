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受疫情影響 哈佛台北書院延到2023年

中央社／台北4日電
哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷台灣，2023年起改與台大合作，並改名「哈佛台北書院」。(本報資料照片)
哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷台灣，2023年起改與台大合作，並改名「哈佛台北書院」。(本報資料照片)

哈佛大學北京書院原本預計今年遷到台灣大學，改為「哈佛台北書院」。不過近期COVID-19本土案例增加，台大今天證實，哈佛將延後到2023年，再送學生到台大進行暑假中文課程。

美國哈佛大學刊物「哈佛紅報」去年報導，該校知名暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」因原合作方北京語言大學日益「不友善」，故自2022年起改與台灣大學合作，並更名為「哈佛台北書院」。

這項消息振奮台灣學界，教育部長潘文忠也曾公開表示，非常歡迎哈佛與台大合作，台灣是學術自由、有相當民主發展國家，歡迎世界所有想學華語的人士來台。

不過今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例增加，台大校方今天證實，因疫情和台灣邊境管制原因，經與哈佛大學多次討論，哈佛將延到2023年再送學生到台大進行暑期中文課程。

台大國際長袁孝維接受中央社記者電訪表示，2022年哈佛是在美國舉辦小規模華語課程，預計2023年6月就會來台灣。她強調雙方不是停止合作，只是因隔離檢疫、招募、機票等作業關係，最後討論須延期，「只能說好事多磨」。

袁孝維也提到，台灣自由學風與相對安全的環境，對各國青年有一定吸引力，近期也有許多名校與台大洽談，陸續會來台學習華語。

哈佛原預計今年暑假選送60名學員到台大，修讀8週中文課程，也考慮安排參訪九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等景點，以及體驗書法、象棋、剪紙、包餃子等文化活動，藉由與本地學生課外互動，提升台灣青年國際視野。

北京 哈佛大學 教育部

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