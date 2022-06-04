美副貿易代表：與台貿易談判將比印太架構快

美國貿易代表署副代表畢昂奇。（美聯社）

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）表示，考慮到台北和華府 都對深化經濟關係有濃厚興趣，「台美21世紀貿易倡議」的談判進展，可能比印太經濟架構（IPEF）更快。

畢昂奇日前接受路透採訪時說，新啟動的印太經濟架構會談，與台美貿易倡議的談判有相似之處，但後者是在具體經濟問題上與台灣加強聯繫。她說：「我認為我們渴望與台灣合作，並擴大我們在那裡的談判授權，以及從中小型企業、數位貿易到勞動力等系列問題。」

當被問及與台灣的貿易倡議是否可以比IPEF談判更早取得成果時，她說：「很可能會這樣。」美國官員先前表示，美國將與台灣啟動新的貿易談判。台灣稍早未獲美國納入印太經濟架構的首輪名單。

台美21世紀貿易倡議自6月1日起啟動，其中包含11項談判議題，此舉也被外界解讀為台美關係重大突破，未來簽訂台美BTA（雙邊貿易協定）的機率大幅提升；不過中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，現在就在談台美BTA未免也太早了，因為談判都尚未開始，且通常談判過程都相當漫長，到底跟美方的經貿合作會怎麼樣，還是要等到談判結束才會明朗。