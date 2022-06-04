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美國今年環太軍演 台灣未受邀 怕踩底線也未邀中國

台灣新聞組╱台北4日電
美國海軍宣布將舉行環太平洋軍演，台方今年未受邀。圖為2020年環太軍演。取自美國印太司令部)
美國海軍宣布將舉行環太平洋軍演，台方今年未受邀。圖為2020年環太軍演。取自美國印太司令部)

美國總統拜登上任後首次環太平洋軍演預計6月29日至8月4日間舉行，美國海軍公布今年的環太軍演共有26個國家參與，但台灣和中國大陸都未在受邀名單之列；記者詢問美國防部及印太司令部今年為何未邀台灣參與？至截稿前仍未獲回應，台灣國防部也未回應。

去年12月，美國總統拜登簽署國會通過的國防授權法，其中建議美國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。當時總統府與外交部都表示，感謝美方以具體的行動，持續力挺台灣。中國大陸曾表達強烈抗議。

今年4月，國防部副部長柏鴻輝空軍中將在立法院被質詢有否接到美方邀請參加環太軍演，柏鴻輝說：「我們還在積極爭取當中，過去環太平洋演習參與國家都是用觀察員身分去看。」

中國大陸曾於2014年受邀參與環太平洋軍演，但2018年美方不滿中共在南海的軍事擴張行動，撤回邀請，今年兩岸都未受邀。

國民黨立委、立法院外交國防委員會召委江啟臣表示，在中國被排除環太平洋軍演後，環太軍演就被視為「有針對性」，在美中關係上是個敏感議題；江啟臣分析，如果將台灣納入軍演，美方也擔心會讓中國誤解。江啟臣認為，拜登在兩岸關係上，對政治主權的界線掌握得相當清楚，就是盡力不要刺激中國的「底線」。

另外，美國國務院網站更新，將「美國不支持台灣獨立」字眼放回。美國在台協會（AIT）昨表示，新版美台關係論述是基於國務卿布林肯日前針對中國政策的演說作出更新，美、台仍有牢固的非官方關係。

國民黨表示，看不出來拜登政府真要改變目前對中及對台政策，台灣各界不用急於解讀美方作法，「最重要的我們（台灣）還是要靠自己的努力。」

民眾黨立委張其祿則強調，美國務院的表態，是回到先前「現況維持」的基調，沒有任何實質改變，；時代力量立委邱顯智也表示，可見現階段美國希望兩岸任一方都不要片面改變現狀，台美關係應拉長時間觀察，而非隨單一訊息過度解讀。

拜登 國防部 江啟臣

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