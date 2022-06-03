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台美貿易倡議啟動 紐時：劍指大陸

台灣新聞組╱台北3日電
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出已做好準備。(取自AIT臉書)
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出已做好準備。(取自AIT臉書)

美台為加強貿易與科技連結，將依「台美21世紀貿易倡議」啟動貿易談判。紐約時報報導，此舉意在挑戰中國大陸貿易作為、對抗大陸在亞太地區的影響力，可能引發北京不滿。

大陸商務部、外交部、國台辦紛發聲表達堅決反對，並要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理與台經貿關係。大陸商務部發言人高峰昨在例行記者會上說，「我們注意到，美方與中國台灣地區宣布啟動所謂『美台21世紀貿易倡議』。中方對此堅決反對。」

報導指出，美台貿易談判議題將與印太經濟架構（IPEF）高度重疊，如減少進出口繁瑣規定的數位貿易途徑。多項議題明顯鎖定雙方對大陸貿易作為不滿之處。美方官員說，將與台灣一同消除國際供應鏈存在的強迫勞動，並制定因應國營事業非市場作為的條款。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨以錄製影片表示，非常高興看到「美台21世紀貿易倡議」的啟動，這個倡議目的在發展深化經貿關係的具體方法，在共同價值觀的基礎上推進彼此的貿易重點，為勞工和企業帶來促進創新以及包容性的經濟成長；AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事以及行政院經貿談判辦公室的夥伴推進這項令人興奮的倡議。

華爾街日報報導，美台宣布貿易倡議可能使美中關係更加緊繃。報導指出，美台貿易談判在半導體供應鏈、出口管制、非市場貿易作為等美中競爭核心議題上討論更為具體，與IPEF廣泛、籠統、盡可能吸引最多國家參與的屬性不同。報導說，美方官員日益憂心東亞半導體生產太過集中，台灣處在這項議題核心。

「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，大陸商務部發言人高峰表示堅決反對。(...
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，大陸商務部發言人高峰表示堅決反對。(取自大陸商務部網站)

商務部 供應鏈 AIT

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