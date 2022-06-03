台、歐盟經貿對話升至部長級 經濟部稱大突破

繼日前宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，經濟部長王美花昨天也與歐盟 執委會貿易總署總署長Sabine Weyand共同主持「台歐盟經貿對話會議」。

經濟部表示，過去台歐盟雙邊會議為次長／副總署長對話層級，這次提升對話層級至部長／總署長級，顯示在歐盟國際經貿合作藍圖上，台灣重要性提升，是台灣與歐盟關係的重大突破。

歐盟去年9月公布「歐盟印太合作戰略」時指出，將與台灣尋求深度的貿易與投資 關係，並將在半導體方面與台灣等夥伴合作；昨天雙方舉行部長／總署長層級的經貿對話會議，經濟部表示，此為台歐盟關係的重要里程碑，此次會議達成數項共識，歐方同意與台方在數位經濟、貿易便捷化、供應鏈 韌性等議題上，指派小組進一步討論合作的可能性。

經濟部表示，本次會議歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與動植物產品防疫檢疫（SPS）等議題；我方則就投資關係與合作與2050淨零轉型等議題與歐方進行討論，另台方也向歐方說明邁向2050淨零排放相關規畫。

SPS議題部分，台方敦請歐方盡速完成台灣提出的加工加熱肉品、乳品及蛋品申請案，以利台灣糕餅及肉類加工品可順利出口至歐盟市場。雙方同意由專家繼續討論彼此申請案的進度與解決方案。