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朱立倫訪美 宣示國民黨回來了 「對中新路線」成焦點

記者劉宛琳、蔡晉宇／台北2日電
朱立倫2日率團訪美，1日在中常會表示，要告訴美國的政界、僑界，國民黨回來了。（記者林俊良／攝影）
朱立倫2日率團訪美，1日在中常會表示，要告訴美國的政界、僑界，國民黨回來了。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席朱立倫台北時間2日上午啟程來美，他昨表示，此行要告訴美國的政界、僑界，國民黨回來了，「We are here」；民進黨長期在海外汙衊國民黨「反美仇美」，這次重返華府，就是要說清楚國民黨是捍衛中華民國和堅持民主自由的政黨，台灣不能夠被一個黨或少數的人來破壞民主自由。此次出訪不只為國民黨，更是為台灣、為台海安全，要讓大家看到國民黨是一個負責任的在野黨。

據了解，朱立倫在華府可能的會見名單，包含國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、眾議員則有貝肯（Don Bacon）、夏波（Steve Chabot）。目前並沒有安排會晤印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），後續行程有待值得觀察。

朱訪美期間為2日至12日，停留城市包含舊金山、華盛頓特區、紐約、洛杉磯。美國時間2日將赴美國史丹佛大學胡佛研究所，舉行訪美記者會，隨後搭乘夜班飛機到華盛頓特區，6日於布魯金斯學會進行公開演講，8日為國民黨駐美代表處揭牌，9日到紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，10日抵達洛杉磯並舉行返台記者會。

隨行的國民黨副主席夏立言昨天被問到這次訪美是否談「對中新路線」，他表示，美國一定對這個話題有興趣，他會針對國民黨的立場做說明，但詳細內容就讓朱立倫在美國再來表達。

出訪成員包括朱立倫、夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、海外部主任陳以信、駐美副代表黃裕鈞、文傳會副主委林家興等人。

民進黨發言人謝佩芬表示，對於朱立倫願意出訪華府，著手修補與美國關係，修正其過去錯誤的親中反美路線，民進黨正面看待，但也呼籲朱要遏止國民黨在國內操作反美疑美、在華府親美的雙面作法，並應向美方完整說明過去錯誤的親中反美路線，讓盟友能對台灣充分信任與安心。

國民黨 華府 民進黨

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