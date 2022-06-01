美參議員譚美訪台：不會讓台灣孤軍奮戰

蔡英文總統（右）31日在總統府接見美國參議員譚美（Tammy Duckworth）（左），譚美表示，希望每年都可以拜訪台灣，並數次強調，美國不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。（中央社）

蔡英文 總統昨在總統府接見美國聯邦參議員譚美 ，一年內二度訪台的譚美表示，美國不會讓台灣孤軍奮戰，正如同去年她赴台宣布美國捐贈疫苗給台灣，當時台灣是第一批受贈對象。蔡英文則說，台灣會持續向美國政府表達參與印太經濟架構（IPEF）的意願。

對於譚美訪台，中國大陸外交部發言人趙立堅昨稱，中方強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，並呼籲美方，應把美國總統拜登 「四不一無意」的表態落到實處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，美方縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險。

譚美昨天會晤蔡英文時提及，她別上梅花及美國參議院的別針，象徵雙方肩並肩的夥伴關係。總統府的新聞稿有寫到「梅花及美國參議院的別針」，但現場口譯僅說，「特別別上了我的兩個胸針」。國民黨立委江啟臣表示，「梅花就代表中華民國，總統府一個字都不應省略」，總統府口譯未能完整翻譯充分表達譚美挺台的態度，讓人感到美中不足。

譚美昨天下午拜會行政院長蘇貞昌時表示，美國與台灣之間，不是「老大哥與小老弟」的關係，是對等的朋友關係；此時正值俄烏戰爭，她要傳達明確訊息，「美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰。」

蔡英文表示，台灣和美國是彼此在印太區域重要的經濟安全夥伴，俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對俄羅斯實施經濟制裁，也協助烏克蘭。譚美說，美國對台灣的支持不只是軍事，也是經濟上的，她這次也要特別來力挺拜登推動提升台灣與美國的經濟合作關係。

外交部長吳釗燮近日接受以色列「耶路撒冷郵報」專訪時證實，台灣與美國等友好國家也進行密切安全合作，美國協助台方訓練軍事人員，並提供適當防衛武器。

外交部北美司司長徐佑典說，譚美此行也在美國在台協會（AIT）安排下，與台灣廠商晤談，拓展其所屬伊利諾州的商務及出口市場。據了解，訪團除關心半導體、科技、全球供應鏈等，伊利諾州也有意與台灣展開農業交流。

涉外人士稱，該團與台官員討論全動署、國民兵、維和等議題及經貿合作，預計今天離台。