「出賣台獨」 游盈隆：不尋求台灣獨立 蔡英文路線浮出

蔡英文 總統任期剩兩年，外交部長吳釗燮日前受訪時表示，台灣極力避免戰爭，不尋求形式上的獨立；台灣民意基金會董事長游盈隆說，蔡英文特使吳釗燮公開發出「台灣不尋求獨立」後，對美國唯命是從的蔡英文路線已浮上檯面；這個揮別李登輝「明統暗獨」和陳水扁「一邊一國」路線，她放棄所屬政黨的台獨理想與價值，要追求是屬於自己的歷史時空。

2020年，吳釗燮曾透過「全國公共廣播電台」強調，台灣不尋求與美國建立全面性關係；如今，吳釗燮亦透過NPR表達「為避戰，台灣不尋求獨立。游盈隆在臉書指出，這是吳服從蔡英文的權力意志，美台關係在拜登 上台後繼續水乳交融，關鍵就是蔡政府對美國唯命是從，就算犧牲重大利益也在所不惜，包括「出賣台獨」。

中國時報報導，游盈隆說，16日國安局長陳明通在立院答詢，稱「兩岸在蔡政府任內不會有事」；今年3月，陳也說「只要蔡英文在，兩岸就沒事」。憑什麼只要蔡英文在，兩岸就沒事？因為有些事不好公開說。524吳釗燮的「去台獨論」，526美國國務卿布林肯演說提到，「美國不支持台獨」。前後呼應連貫，一氣呵成。

他說，523拜登東京談話，「如果中國武力侵台，美國會軍事回應」，讓拜登直言無隱的原因之一就是，台灣政府公開向世人保證「不尋求獨立」。如此一來拜登可更理直氣壯嗆聲習近平。

風傳媒報導，游盈隆還提到，蔡英文剩下的兩年任期，她會全力扶植她的接班人參選總統，例如前副總統陳建仁，並以這樣的「蔡英文路線」對抗副總統賴清德 所代表的民進黨傳統政治路線，往後戲劇勢必高潮迭起，鹿死誰手，尚不可知。他並諷刺道，是誰說蔡英文已經不需要選舉，心中已沒有牽掛？「笨死了」。

但親近賴清德人士則駁斥，賴清德的對外政策與兩岸路線，與民進黨1999年台灣前途決議的精神，以及蔡英文總統於去年國慶所提的「四個堅持」並無二致。