一年內兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台灣孤軍奮戰

民主黨參議員譚美去年親自到台灣宣布美國將捐贈台灣疫苗。（圖／總統府提供）

美國聯邦參議員譚美 （Tammy Duckworth, D-IL）率團訪問台灣，蔡英文 總統31日上午在總統府接見。譚美表示，美國不會讓台灣孤軍奮戰，她也提到，如同去年來台灣宣布美國要捐贈第一次疫苗，當時美國捐贈疫苗給許多國家，台灣是第一個捐贈對象，這也再次證明台美夥伴關係非常真實也令人重視。

蔡英文致詞時表示，非常歡迎譚美率團再次來訪，去年6月，台灣疫情 升溫時，譚美和參議員蘇利文、昆斯特別搭專機訪問台灣，也帶來美國捐疫苗給台灣的好消息，當時譚美說，美國不會讓台灣孤軍奮戰，這句話讓台灣人民相當感動。台灣和美國是彼此在印太區域重要的經濟安全夥伴，共同對抗疫情，一起捍衛民主自由，今年初俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對俄羅斯實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。

蔡英文說，就在上周，美國總統拜登和日本首相岸田文雄在會談後發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，前幾天，美國國務卿布林肯演講時也再次強調，維護台海和平穩定，是全球至關重要的事。

蔡英文說，她要謝謝美國政府和國會對台海和平穩定的重視，也特別謝謝譚美多年來關注台灣安全議題。去年7月，譚美領銜提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派支持，因此美國國防部正積極研究國民兵與台灣合作交流，最近譚美也進一步提出法案，支持美軍印太部署要優先因應台灣的安全處境。

蔡英文指出，期待台美在區域安全合作上更深化、更緊密，面對後疫情時代挑戰，台美針對各項實質經貿合作議題進行盤點。對於美國政府倡議的印太經濟架構（IPEF），台灣會持續向美國政府表達參與的意願，期待短期內台美將以嶄新的作為，一起規畫出具體途徑，共同深化台美雙邊經貿夥伴關係。

蔡英文也感謝美國在這個月的世界衛生大會（WHA）為台灣發聲，「各位貴賓來訪，更證明台美堅若磐石的情誼。」她最後提到，譚美的回憶錄中文版「活著的每一天」，在台灣有很好的評價，從書中可以看到，出身軍旅的譚美在國防軍事的專業、克服萬難的堅毅精神及對公義價值的堅持；她很高興推薦這本書，讓更多人認識美國好朋友，也從中受到鼓舞；譚美聽到蔡英文的推薦，也開心地笑了。

譚美致詞時表示，感謝蔡英文熱情歡迎她再次來台，希望每年都可以拜訪台灣，這次蘇利文和昆斯很遺憾不能來，「但他們表示下次一定會再來。」

譚美說，真正的朋友要互相幫助，去年她來台灣宣布美國將捐贈疫苗時，就提到台灣在疫情初期，當美國缺乏個人防護裝備及口罩，台灣捐贈大量醫療設備給美國，為此美國也捐贈疫苗當作回禮。

譚美提到，在疫情一開始，美國許多生產線停擺，但因為台灣在半導體生產上可以持續運作，也幫助美國可以維持數以萬計的工作，讓這些人不會失業，「讓他們有工作、有食物，美國對台灣非常感謝。」

譚美說，這次來台，她也要強調美國對台灣安全的支持，包括國民兵合作及國會推動的法案，她最近推動「2022強化台灣安全」法案，已獲得跨黨派支持，目前有3位民主黨及3位共和黨議員連署，也有很多關心國防議題的人準備想要連署。

譚美說，美國對台灣的支持不只是軍事，也是經濟上的，他這次也要特別來支持拜登推動提升台灣與美國的經濟合作關係。她再次強調美國對台灣大力支持，尤其是國會裡面，有非常強勁支持台灣的力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起，她也指她身上別了兩個胸針，以示對台灣的支持。