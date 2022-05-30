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解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策

記者張加／台北30日電
白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林。（本報資料照片）
白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林。（本報資料照片）

對於美國總統拜登日前表示，若北京犯台，美將動用軍事力量保衛台灣，白宮前官員葛林說，不認為這會改變美國的政策，但拜登所說「很有用」，因為中國大陸確實加強對台施壓，尤其是軍事壓力。

拜登3月指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領代表團訪台，曾任白宮國安會亞洲事務資深主任的葛林（Michael Green）為成員之一；葛林現為智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深副會長，近日接受智庫Podcast訪問，談論拜登最近言論、對台「戰略模糊」、美國的「一中政策」等。

葛林指出，要注意當天記者問拜登，「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，如果台灣也發生那種狀況，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」葛林說，問題是「那種狀況」是什麼？

葛林表示，美國基於台灣關係法，會提供台灣足以維持自衛能力的防禦性物品，這絕對正確。

葛林並提出台灣對美而言重要的三大原因，第一是地緣政治，第二是美國要確保自由人民與民主體制在不受脅迫和軍事威脅之下繁榮發展，第三則是台灣的經濟重要性，製造世界上最先進的半導體。

至於美國對台「戰略模糊」政策，葛林認為是「不開空白支票」，不明說會採取何種行動。葛林並說，雖然現任台灣蔡政府非常穩定，但有時無法確定台灣領導人是否如此穩定，也擔心會因挑釁而開戰；台灣有獨立運動，美方不鼓勵如此做，因為那會引發中方動用武力。

拜登與日本首相岸田文雄23日舉行聯合記者會，記者詢問，是否願意軍事介入保衛台灣？拜登回答：「是的。」白宮隨後說明，美國對台政策沒有改變。拜登隔天被問及對台「戰略模糊」是否已結束，拜登則回答：「不。」

拜登 白宮 北京

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