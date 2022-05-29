美售台M109A6自走砲結案 以「轟雷2」取代

國防部日前在立法院證實陸軍代號「銳霆專案」向美國採購40輛「M106A6」155公厘自走砲，將採現況結案，國防部戰規司已核定，替代方案決定增購18套海馬斯管火箭系統。（取材自FAS網站）

國防部 日前在立法院證實陸軍代號「銳霆專案」向美國採購40輛「M106A6」155公厘自走砲，將採現況結案，國防部戰規司已核定，替代方案決定增購18套海馬斯管火箭系統。陸軍司令部今也證實表示，替代方案籌補作業，同步規畫未來新一代管式砲兵納入聯合戰力要項，以建構遠距、精準、快速與機動的強韌地面防衛戰力。

台灣對美採購40輛「M106A6」155公厘自走砲，因美方表明最快要2026年後才能開始交運，無法簽訂發價書，國防部先前即稱將以海馬多管火箭為代方案。據證實，戰規司已核定陸軍A6自走砲以現況結案，原173億8500萬元的預算 額度，以增購18套海馬斯多管火箭，作為「轟雷專案」第二階段，取代原案。全案計畫送行政院核定後，列入2023年的國防預算接受立法院審查。

陸軍「轟雷專案」原預計採購11套海馬斯多管火箭，預算編列151億4400萬元，加上第二階段採購將達到29套，射程300公里的裝備，可達到美方評估壓制中國東南沿岸軍事目標所需。

對此，陸軍司令部表示，陸軍各項武器裝備採購，是依建構「不對稱防衛戰力」及符合「整體國防資源裕度」等考量，凡能快速獲得的新式武器裝備，均依程序納入建軍規劃選項。

陸軍司令部指出，原規劃M109A6自走砲案，經美方告知交裝期程延後，已遵國防部指導現況結案。而陸軍經審慎評估，依程序執行替代方案籌補作業，並同步規劃未來新一代管式砲兵納入聯合戰力要項，以建構遠距、精準、快速與機動的強韌地面防衛戰力。