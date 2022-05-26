新聞評論／拜登亞洲行 台海議題成焦點是禍不是福

美國總統拜登 這次的亞洲行，主要目的有二：其一，是強調目前俄烏戰爭雖仍在進行，美國不會「重歐輕亞」，會持續遏制中國的擴張，並要求印太各國聯手阻擋，否則將遭遇烏克蘭被入侵的相同命運。其二，是藉「安全」和「經貿」議題籌組多邊聯盟，前者，是召開「四方安全對話」（Quad）高峰會，並爭取韓國新政府，形塑美日韓三國聯盟；後者，則是宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）。

全新的「印太經濟架構」，估計需要一年至一年半的談判。目前參加的初始成員國有：美國、澳洲、紐西蘭、印度 、日本、南韓、印尼、汶萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南，這13國的國內生產總值（GDP）計約占全球四成。遺憾的是，台灣被排除在外。白宮國安顧問蘇利文稱，IPEF旨在圍繞印度／太平洋經濟體的進一步整合，以數位經濟、潔淨能源等新領域為重點，制定標準和規則，並確保安全和有彈性的供應鏈 。

美國在川普任內宣布退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），拜登也無意重返此一架構；而今，藉由IPEF的組建重新連結印太，或許是在形式上稍作修補。但由於美國既不向成員國開放市場，也不降低關稅，恐讓各國興趣缺缺。而且拜登是以簽署行政命令的方式推進這項架構，儘管成立速度較快，一旦他卸任後，新總統無意跟進，印太架構極可能面臨「人亡政息」的命運。

IPEF的設計，主要是用來削弱中國在印太地區的經濟影響力，尤其以半導體為核心的關鍵供應鏈體系的組建，可能對大陸高新技術產業的發展造成「卡脖子」難題，北京極感不滿。至於一向親美又被擺在反中第一線的台灣，這次卻被排除在首輪參與者之外，當然令我們大失所望。尤其，印太架構是美國主導，無須經大陸同意，台灣在供應鏈及數位經濟上又事事配合美國，卻仍因政治及外交因素遭到排除，更暴露拜登政府「友台」的口惠而實不至。

為了補償台灣，並凸顯台灣是對抗中國的重要一環，因而拜登有了「失言」那幕演出，強調美國會在台灣遭到中共攻擊時「軍事介入」。與其視為「失言」，更可能是白宮「精心策畫的凸槌」，一則表達美國對台的支持，二則避免跨越中國的紅線。拜登三番兩次發表自我矛盾的談話，是在向不同聽眾放送各取所需的訊息：面對大陸，就稱美國「一中政策」不變；面對國際，就說美國承諾介入台海。

拜登並非老年失智，也不以為屢被屬下「更正」有何丟臉，這純粹是外交手段運用。拜登口頭說法雖與政策矛盾，但一經澄清，即讓北京無碴可找，又可讓外界窺知其真心。拜登關於台海的發言，也有敲打次日「四方安全對話」峰會的用意。Quad剛剛成形，四國中，印、澳的共識仍待整合，所以各方很謹慎，不願被看成反中的「亞洲小北約」。峰會雖明言反對「以武力改變現狀」的任何企圖，並未點名中國在區內擴張軍力；而由於印度反對，對俄國入侵烏克蘭都未譴責。

Quad要加強安全合作，一直存有內部障礙；這次峰會最大的成就，僅端出遏制印太海域非法捕魚的海事倡議。至於上次峰會，僅達成新冠疫苗的生產合作，這對急於提升安全防衛功能的美、日而言，成效太有限了。

這次拜登亞洲行，台灣不在其行程中，但無論是「印太經濟架構」或「四方安全對話」峰會，無論官方或媒體議題，一再提到台海安全。這恐怕是禍不是福，台灣切勿自我陶醉。