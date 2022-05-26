IPEF未邀台 外交部看報才知 政次：美有透露符合默契

外交部長吳釗燮接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）視訊專訪，說明中國大陸對台威脅、俄烏戰爭啟示、台灣自我防衛、美國對台支持等議題。(圖：外交部提供)

美國主導成立的「印太經濟架構」（IPEF）首輪未納台灣，外交部政務次長田中光昨在立院答詢說，看報才知道。田中光稱，美方在成立架構的前一日透露未納台灣，符合台美默契，對台是種「尊重」；但民進黨 立委羅致政則表示，無法接受「尊重說」。

IPEF成立前幾日，政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪 在泰國APEC貿易部長會議期間舉行雙邊會談，各指示團隊尋求能台美深化貿易投資關係的具體作法，並預計幾周後再會面。田中光昨透露，已在準備相關會議，地點在美國華府。

田中光昨列席立院外交及國防委員會備詢，稱白宮 國安顧問蘇利文事先講出台灣不在首輪，符合台美間「無意外」的默契，「這是給台灣一種尊重」。羅致政質詢時說，無法接受田中光講「尊重」。

羅致政問田中光，看了報紙才知此事，或之前就知情？田中光回說，「我是看了報紙。」羅再問，外交部長吳釗燮何時知道？田說，無法回答此問題。

羅致政指出，田中光身為政次卻無法代表外交部回答，說不過去，且看報導才知，怎會不意外？田中光回，「至少他在公布以前先講了。」羅致政說，「你要這樣唾面自乾，我也認了。」

民進黨立委王定宇則質疑，美方是否要用台美間深化的架構，取代IPEF未邀台灣的遺憾？若是如此，我應向美方表達「很深、很深的遺憾」。王定宇還說，「堅若磐石是要建立在事實上，不是口號上。」

國民黨智庫、國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方指出，台灣和美國已是不平等關係，美國對台予取予求，台灣卻沒得到實質利益，政府應檢討外交政策，不要「自甘美國小弟」。

另外，美國「全美公共廣播電台」（NPR）報導，台外交部長吳釗燮接受專訪表示，美台持續進行「非常高階的安全討論」。報導指出，台灣企圖避免戰爭，將維持現狀，不尋求形式上的獨立。

另據外交部新聞資料，吳釗燮向NPR表示，中共對台威脅日益加劇，且中國大陸國內政經壓力日增，所以中方藉犯台轉移內部焦點、尋找替罪羔羊可能性大增。