黑白集／嘴砲保台 拜登的「亞洲烏克蘭」

拜登 訪日韓，為反中聯盟組裝最後拼圖，東協七國也應邀加入印太經濟架構（IPEF）協商，遺憾的是，守在反中最前沿的台灣，只能遙望。壓軸提問的美媒記者問，「你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回稱：「是的」，並以俄國遭制裁為例警告北京 ：「若對台動武，會發生在烏克蘭 的事。」台灣意外成為最大聲的缺席者。

美韓、美日聯合聲明中，都強調「關心台海和平穩定」，含蓄反對中國擴武，但拜登脫口秀不演「意在言外」那套，大唱「唯恐天下不知」。這齣變臉，就等北京激昂接唱，歐美便能續寫俄烏戰事番外篇。

軍事保台為拜登的外交場面創造高潮，但他支持日本加入聯合國安理會，承諾對韓核分享，還對東協撒幣，反而承歡膝下的台灣一路落空。

白宮張羅東協加入IPEF，台美卻還糾纏在經貿協定老問題；國務院網站刪除「台灣是中國一部分」，但拜登誇稱要助台重返WHA觀察員，卻把法案拖過報名時限才簽署。美國說的堅若磐石，辜負蔡政府滿腔忠誠。

美國利用俄烏戰爭大打台灣牌，籌謀歐亞戰場合一。除了印太戰略，英國發起連橫日澳，助台自衛。大國滿嘴抗中保台，卻不容台灣入團同席，彷彿台灣的價值非先經戰火洗禮不可。台灣被人設成「亞洲烏克蘭」，任憑拜登天大的保證，也難笑得出來。