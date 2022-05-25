外交部：美對台政策未變 強化自衛

外交部長吳釗燮。(記者張加／攝影)

對於美國總統拜登 表示，若北京 犯台，美將動用軍事力量保衛台灣，國防部 、外交部昨再度回應，表達我自衛決心，並將與美方增進安全關係。

另有關美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）首輪未納台灣，在野黨質疑台美關係不如預期，行政院長蘇貞昌昨出席活動受訪表示，台美關係非常緊密，經貿磋商會有更進一步密切合作；外交部長吳釗燮則說，會繼續爭取參加IPEF。

蘇貞昌、吳釗燮等人昨出席「終止性別暴力」國際研討會開幕式，分別受訪。吳釗燮被問及拜登對台言論時指出，感受到美國各界對台灣支持的力道愈來愈強，台方會持續與美方討論，增進雙方的關係，尤其是在安全方面的關係。

吳釗燮接著說，烏克蘭能受到國際社會這麼多支持，就是因為其堅定自衛決心，所以台灣也要展現高度的自我防衛決心；強化台灣的自我防衛能力，才是捍衛台海和平穩定以及區域繁榮的最佳方式。

外交部發言人歐江安昨再度回應拜登言論，指美方已說明，對台政策沒有改變。歐江安說，美方持續對台軍售可有效提升台灣的嚇阻與自衛能力，台美會就維護台海和平安全持續交換意見。

政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，美日領袖聯合記者會上，記者並非問「是否願派兵保衛台灣」，而是問「是否願以軍事力量介入保衛台灣」，軍事力量可指提供武器、人道救援等。嚴震生認為，拜登並未打破對台「戰略模糊」，但從俄烏戰事經驗來看，美國可能更願提供情資分享、武器、相關訓練。

另外，美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）被外電披露近期曾抵台訪問，國防部昨表示，援例不予評論；但國防部也說，國防部對增進區域和平穩定的軍事交流均樂觀其成。

史達曼並非首次訪台，前年即曾傳陪同政軍訪問團抵台，當時傳為巡視台美之間如樂山長程預警雷達、空軍神鷗基地等與美有關情報資產，以其印太司令部聯二（J2）情報處長身分研判，到台參與國防部舉辦的「台美情報交換會議」可能性高。