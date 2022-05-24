印太經濟架構未納台 在野：蔡政府吹破牛皮

美國總統拜登近日出訪亞洲，而剛發起的印太經濟架構IPEF首輪名單公布未納入台灣，引發朝野立委的關切，民眾黨立委蔡壁如（左起）、邱臣遠與民眾黨新北市議員擬參選人張凱鈞23日指，蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存在極大落差，大內宣的泡泡被戳破，叫民眾如何對台灣的外交產生信心。(記者林俊良／攝影)

美國總統拜登 23日宣布「印太經濟架構」（IPEF）成立，包括澳洲 、日本 、印度與南韓等13國加入這項由美國主導、旨在抗衡中國大陸區域影響力的經濟計畫，即便外界對其效果仍存在疑問。

台灣未納入IPEF，行政院政務委員鄧振中昨表示，「我們沒有放棄」參與國際討論經貿問題的機制。鄧振中近日赴泰國參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，期間與美國貿易代表戴琪會晤。鄧振中昨晚返台，接受本報電訪，被問及首輪未納入台灣原因；鄧表示，理解這並非美國單方面決定，不是單一國家意願，十幾個國家互動，有其複雜度。

至於台灣是否可望在第二輪加入？鄧振中說，尚不清楚美方如何安排後續，但美國國務卿布林肯曾說，IPEF具包容性，所以「我們沒有放棄」，會繼續努力參與國際討論經貿問題的機制。

經濟部長王美花昨指出，台美經貿關係還是非常緊密；國民黨立委江啟臣表示，蔡政府刻意無視國際政治的現實，蔡政府的台美關係難道是在「深化內宣、虛化關係、霧化問題」？民眾黨也批「牛皮吹破了」，該如何跟民眾交代？

美國總統拜登23日與日本首相岸田文雄在東京會談後的聯合聲明指出，有關台灣，美日的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。

中央社報導，聯合聲明在言及美日因應日益嚴峻的區域安全保障環境的課題時，提到台灣。聲明顯示，拜登與岸田認為，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。