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北京阻撓 台參與WHA提案辯論後再遭駁回

台灣新聞組╱綜合24日電
台灣叩關世衛再受挫，衛福部政務次長李麗芬抗議北京打壓。(中央社)
台灣叩關世衛再受挫，衛福部政務次長李麗芬抗議北京打壓。(中央社)

台灣友邦邀請台灣參加世界衛生組織年度會議「世界衛生大會」（WHA）的提案，23日遭駁回。外交部深表遺憾與不滿，並指中國大陸一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受。

人在日內瓦的衛福部政務次長李麗芬抗議中國透過政治手段阻撓、打壓，表示排除台灣已違背世衛精神，但強調不會放棄。她也感謝這次友邦在總務委員會及大會幫台灣執言、辯論，也為台灣必須參與世衛和WHA提出了很多主張。

大陸外交部和國台辦昨表態稱，一個中國原則不容任何挑戰；又指「民進黨當局以疫謀獨，絕無出路」。

陸委會強調，中共當局仍以錯誤的政治主張凌駕於健康人權之上，甚至誆稱照顧台灣民眾健康福祉及妥善安排，完全扭曲事實，更是蔑視並嚴重損及台灣人民健康權利，以及全球公共衛生利益，完全無助於兩岸良性互動。

睽違兩年，世界衛生大會全會23日以實體方式展開。根據世衛官網，由13個台灣友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案，是本屆唯一的議程補充項目提案。

WHA全會23日開議，在主席致辭後，隨即開始「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議程補充項目的審議案。主席說道：「總務委員會昨天開會討論，建議不將此項目納入議程。」接著大會展開二對二辯論。在史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國大陸、巴基斯坦的二對二辯論後，駁回邀請台灣參與的提案。

北京代表表示，涉台法案沒有法理基礎，因聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」。史瓦帝尼代表指出，聯合國大會第2758號等決議只提及中國代表議題，邀請台灣並不等於世衛對台灣主權的立場。

大陸盟友巴基斯坦重談「完全支持一中原則，以及中國捍衛主權與領土完整的努力」；台灣友邦吐瓦魯則重申「台灣2300萬人民有權利參與全球健康體系」。

然而幾乎沒有審視討論時間，大會主席隨即宣布接受總務委員會建議，駁回將「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」補充項目納入議程的提案。

WHA 世衛 一中原則

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