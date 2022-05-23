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台未納IPEF 江啟臣：蔡政府狀況外還是暗巷吹哨？

記者鄭媁／台北23日電
國民黨立委江啟臣表示，蔡政府一再對內宣傳台美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的一中政策堅若磐石。（本報資料照片）
國民黨立委江啟臣表示，蔡政府一再對內宣傳台美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的一中政策堅若磐石。（本報資料照片）

美國總統拜登宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），然而白宮昨表示，台灣不會被納入名單，但美國會持續深化雙方經濟夥伴關係。國民黨立委江啟臣今表示，蔡政府刻意無視國際政治的現實，一再選擇性理解進行大內宣，對於質疑或提醒動輒指為唱衰甚至扣紅帽，到底是不願面對國際現實還是只會自吹自擂？蔡政府的台美關係難道是在深化內宣、虛化關係、霧化問題？

江啟臣表示，過去有相當多的美國國會議員協助致函拜登政府，力挺台方加入意願及立場，美國國務卿布林肯4月28日在國會甚至公開表示「不排除台灣加入」。但從近來在帛琉舉辦的海洋大會，美方「建議」台灣避免使用國名、國旗等有主權象徵的符號，一再大力表達支持加入WHA卻從無具體提案，對台軍售的暫緩或停售，就可知恐怕不如預期。只有外交部長吳釗燮、經濟部次長陳正祺在立院備詢時還信心滿滿地表示，台灣理論上會在裡面、有機會在首輪納入，但結果是被排除在外，蔡政府是狀況外還是在暗巷吹哨？還是只顧著大內宣？

江啟臣表示，蔡政府一再對內宣傳台美關係關堅若磐石，但看來根本不敵美國的一中政策堅若磐石。美方近來不斷強調美國政府對台的基本政策，亦即台灣關係法、美中三公報及六大保證下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，不希望見到軍事侵略，但從頭到尾堅守「一中政策」。因此，談好的對台軍購延宕或喊卡，挺台參與WHA僅止於聲明，現在印太經濟架構又被排除在外，這是蔡政府所謂台美關係史上最佳？

江啟臣表示，蔡政府的國安局長說美國對台戰略是「安全上清晰、政治上模糊」，如今看來恐怕是對美國對台政策的錯誤理解。美國政治上支持台灣不以國家身分參與國際組織，外交主權上承認的是中華人民共和國，當對台的各項支持遇到一中政策，也幾乎是口惠居多，簡言之，美國藉由主權清晰避免直接與中共衝突，透過軍事安全上的模糊，讓中共不敢輕易犯台，這就是台所謂的「政治主權清晰、軍事安全模糊」，藉此換取其最大的國家利益。

江啟臣表示，此刻蔡政府除了表達遺憾以外，也應對美方的決定表達嚴重的關切。台灣半導體技術及產業在全球產業鏈優勢無需多言，俄烏戰事爆發、美中競合下，也未能掌握契機，政府沒有利用自身的優勢和國際情勢變化來強化台美合作，反而讓美國對台軍售喊停、印太經濟架構又被屏除於外，而爭取加入CPTPP或與美日的雙邊貿易協定更是看不到真進展，一再大內宣只是讓國人期待一再落空。蔡政府必須深切檢討對外戰略與政策，靈活運用台灣優勢與國際情勢，設法找到更多創新與突破，才能突破枷鎖及限制。

江啟臣 一中政策 拜登

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