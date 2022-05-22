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今年未獲邀WHA 馬英九：我任內年年參加

台灣新聞組／台北22日電
馬英九說，為國人健康、國家利益與亞太和平，蔡總統一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。(本報資料照片)
馬英九說，為國人健康、國家利益與亞太和平，蔡總統一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。(本報資料照片)

第75屆世界衛生大會（WHA）今天在瑞士日內瓦召開，前總統馬英九表示，台灣迄今尚未收到出席的邀請函，讓他心中百感交集，蔡政府寄望的美國政府，卻以「美國不適合參加連署」為由，拒絕連署支持台灣參加WHA的議案。馬呼籲蔡總統，恢復兩岸協商重建互信，才是根本之道。

中國大陸外交部發言人汪文斌昨說，台灣參加國際組織活動必須按照一個中國原則處理，迄今已有近90國以專門致函世界衛生組織（WHO）等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加WHA的立場。

馬英九表示，蔡政府說沒收到邀請函是因為中共打壓，「為何在我任內，從2009年開始，我國就可以年年參加WHA？」甚至在2016年5月蔡總統上任後，台灣還能參加最後一次，因為邀請函的收信人是他派任的衛生署長。

馬英九說，蔡政府相信美國會幫台灣，但2020年邦交國提出邀請台灣以觀察員身分出席WHA的議案時，當時的美國國務卿龐培歐竟表示「美國不適合參加連署」而拒絕，令人錯愕，在台灣最需要出席WHA時，美國卻以國家利益為由拒絕。

馬英九也說，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。從過去20的經驗來看，只靠國際友人是不夠的，兩岸一定要直接協商；蔡總統上任後斷絕兩岸聯繫，能否藉這次機會恢復協商，是能否參加WHA的關鍵。

而蔡英文總統昨則在臉書上貼出「民主台灣世界相挺」影片，並表示台灣有能力也有意願貢獻國際世界，感謝眾多國家發聲支持台灣參與WHA，台灣會繼續和世界重要支持民主夥伴堅定攜手相挺。衛福部長陳時中表示，「我們不會矮化參加，會用積極貢獻參加」。

行政院長蘇貞昌說，防疫不分國界，中國大陸卻干擾、不讓台灣參加，愈來愈多國家清楚表態，希望台灣能參加，台灣將持續往這方向努力。

立陶宛國家廣播電視昨刊登陳時中投書，陳時中表示，台灣如今確診案例多，這是必經路程，國外經驗也是如此，台灣目前百萬人確診，染疫人數相對較少，這兩年從Alpha到Delta變異株，台灣成功戰勝，從整體的染疫率、致死率到經濟成長，都值得國際學習。

民進黨立委許智傑說，前總統馬英九賣已臭酸過期的九二共識，提醒國民黨別再誤食，到時候拉肚子，可是得不償失。

WHA 馬英九 陳時中

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